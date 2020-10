Elettra Lamborghini, il regalo speciale ricevuto dal papà per le nozze

editato in: da

Elettra Lamborghini sposa Afrojack: i 2 abiti, gli invitati, i testimoni, tutto sulle nozze

Elettra Lamborghini ha deciso di rivelare ai suoi follower il bellissimo regalo che suo padre le ha fatto in occasione del suo matrimonio. L’ereditiera, che si è sposata solo qualche giorno fa, non ha potuto trattenere l’emozione per la sorpresa speciale che ha ricevuto.

Tra le sue storie di Instagram, in mezzo a decine di foto che ritraggono alcuni dei dettagli più sorprendenti delle sue nozze, Elettra ha pubblicato uno scatto particolarmente toccante. È infatti via social che ha deciso di mostrare il regalo donatole da suo padre, Tonino Lamborghini. Un regalo dietro cui si cela lo speciale legame che lo unisce alla figlia. Si tratta di un bellissimo braccialetto in argento con uno zaffiro incastonato tra piccoli diamanti, un gioiello probabilmente di grande valore. Quello affettivo è indubbio: Elettra ha infatti rivelato che appartiene da decenni alla sua famiglia.

“Questo bracciale era di mia nonna, papà me lo ha regalato per il giorno delle mie nozze” – ha scritto l’ereditiera. È un gesto, quello di Tonino, che ha emozionato tutti: il legame con la figlia è molto forte, e ricordiamo bene la sua commozione nell’accompagnarla all’altare, appena qualche giorno fa. Elettra si è sposata il 26 settembre, in uno splendido sabato soleggiato sulle rive del lago di Como. Lei e Afrojack, alias Nick van de Wall, hanno pronunciato il fatidico sì al cospetto dei loro parenti e amici più cari, in una suggestiva location.

Nelle scorse ore, la Lamborghini ha iniziato a condividere online alcuni dei momenti più belli del suo grande giorno: “Voglio ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno più bello della nostra vita… Letteralmente è stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo” – ha scritto su Instagram. E così i suoi fan hanno potuto ammirare la splendida torta nuziale e le fedi che simboleggiano l’amore tra Elettra e Nick, sfogliando tantissime foto dedicate alla sontuosa cerimonia.

Nel frattempo, i due neosposi sono volati nei Paesi Bassi per una breve luna di miele, approdando nella città natale del dj. Solo qualche giorno di relax, però: Elettra è infatti tornata a casa per prendere parte ad una lunga intervista a Verissimo, ad una settimana esatta dal suo matrimonio. E i fan non vedono l’ora di ascoltare dalla sua viva voce qualche dettaglio in più sulla sua emozionante cerimonia.