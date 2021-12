Eleonora Daniele, il toccante addio a Elsa su Instagram

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Un Natale di dolore, quello di Eleonora Daniele, che ha dovuto dire addio alla sua amata Zia Elsa. La conduttrice di Storie Italiane è intervenuta su Instagram per un tenero saluto che ha voluto rivolgerle, postando la sua ultima foto con la piccola Carlotta che ha potuto conoscere a qualche mese dalla nascita.

Eleonora Daniele, il legame speciale con zia Elsa

Una zia ma anche una nonna, una madre. Quello di Eleonora Daniele con Elsa è andato ben oltre l’amore di una nipote ma si è spinto un po’ più in là. A darne l’annuncio è stata proprio lei, tramite il suo canale Instagram ufficiale, al quale ha affidato parole di grande dolore ma anche d’amore, quello che le univa e che le ha tenuta insieme fino alla fine.

La giornalista avrebbe inoltre appreso delle condizioni di salute precarie di sua zia dalla cugina Celestina, che l’avrebbe chiamata poco prima della scomparsa di Elsa. Queste le parole della Daniele: “Zietta mia. Stanotte te ne sei andata. Ieri sera sono riuscita a dirti ciao, per l’ultima volta. Ho chiamato tua figlia Celestina che mi ha messo in viva voce ma non riuscivo a parlare perché avevo capito che ti avrei persa a breve e quel ti voglio bene che ho pronunciato spero tu lo abbia portato con te, stanotte, nella tua eternità”.

Sono lacrime di gioia, quelle di Eleonora Daniele, perché grata di essere riuscita a farle conoscere la sua piccola Carlotta, avuta con grande gioia a maggio 2020 e dopo averla tanto desiderata. La bambina, portata a battesimo da Mara Venier, porta inoltre il nome della sua bisnonna e sorella di Elsa: “I tuoi occhi mi ricordavano quelli di nonna, e per questo ci tenevo a farti conoscere la mia piccola Carlotta, sapevo che l’avresti amata. Sono arrivata da te questa estate e ho vissuto tutta la felicità di vedertela in braccio”.

Il ricordo di nonna Carlotta

Il pensiero è corso alla sua nonna Carlotta: “Ancora mi ricordo quando venivamo a trovarti io e nonna Carlotta, la tua amata sorella. Mi mettevo per ore a giocare nel tuo giardino, perché tra l’orto e i fiori lasciavi girare una bellissima tartaruga. Non so se fosse vera o frutto della mia immaginazione di bambina, magari era una delle tue grandissime zucche che io avevo trasformato in un animale, come in una favola! Tu e zio Alvise eravate due veri principi: una coppia felice, di quelle di un tempo, che si promettono amore eterno“.

E ha continuato: “Mamma mi disse che eravate cugini alla lontana, ma che nonostante le regole, vi eravate sposati spinti da grande sentimento. Sei arrivata fino a 97 anni superando tanti dolori, sempre con quel sorriso che ti contraddistingueva”.

Il desiderio di un secondo figlio

La gioia di accogliere Carlotta in famiglia è stata grande, tanto da spingere Eleonora Daniele a desiderare un altro figlio da suo marito. Si è inoltre parlato della possibilità di una nuova gravidanza, evenienza che però non ha trovato conferma da parte della diretta interessata. La bambina è stata cercata a lungo ed è arrivata dopo ben 17 anni d’amore con Giulio Tassoni. La coppia si è sposata nel 2019 dopo 16 anni di fidanzamento, mentre a maggio 2020 hanno potuto stringere tra le braccia la loro prima figlia.