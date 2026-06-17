Daveigh Chase, morta a 35 anni l’attrice di The Ring: la sua Samara ha terrorizzato una generazione

L'attrice è stata protagonista di uno degli horror più amati degli anni 2000, ma era anche la voce ufficiale di Lilo nel cartone Disney

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Daveigh Chase

È scomparsa a soli 35 anni Daveigh Chase, un nome che per molti spettatori evoca due ricordi lontanissimi tra loro: la dolcezza indisciplinata di Lilo & Stitch e il gelo puro di The Ring. Poche attrici sono riuscite, in un arco di tempo così breve, a legare la propria immagine a personaggi tanto diversi eppure ugualmente impressi nella memoria collettiva. Da una parte una bambina Disney tenera, buffa e ostinatamente libera, dall’altra una delle presenze più disturbanti del cinema horror dei primi anni Duemila.

Daveigh Chase è morta a 35 anni

Secondo le ricostruzioni diffuse dai media statunitensi, Daveigh Chase avrebbe affrontato nelle ultime settimane un quadro clinico molto serio. Il compagno Roy Hernandez avrebbe riferito che l’attrice era alle prese con una meningite, poi aggravata da una sepsi. Alcune fonti americane hanno inoltre parlato di un precedente ricovero a Los Angeles legato a condizioni di forte debilitazione.

Al momento, però, non sono stati comunicati ulteriori elementi ufficiali sulle circostanze della scomparsa. Proprio per questo, la notizia viene accompagnata da grande cautela, mentre online si moltiplicano i messaggi dei fan, divisi tra il ricordo affettuoso di Lilo e quello, inevitabilmente più inquieto, di Samara.

Originaria di Las Vegas, dove era nata il 24 luglio 1990, Daveigh Chase aveva iniziato a lavorare molto giovane tra cinema, televisione e doppiaggio. La sua filmografia non è sterminata, ma contiene due ruoli capaci di attraversare il tempo meglio di tante carriere più lunghe.

Icona horror e Disney

Il 2002 fu l’anno che trasformò Daveigh Chase in un volto, e soprattutto in una voce, riconoscibile per milioni di spettatori. In Lilo & Stitch prestò la voce originale alla piccola protagonista del film Disney, una bambina hawaiana dal carattere vivace, sensibile e imprevedibile, capace di rendere ancora più emotiva una storia che parlava di diversità, solitudine e famiglie che si scelgono anche se non ci sono legami di sangue. Da riscoprire, oggi più che mai.

Lilo era lontana dagli stereotipi delle protagoniste perfette: impulsiva, testarda, spesso fuori posto, ma proprio per questo autentica e profondamente umana. Grazie anche all’interpretazione vocale di Daveigh Chase, il personaggio riuscì a trasmettere con naturalezza emozioni contrastanti, alternando momenti di leggerezza a una malinconia sorprendente. Un equilibrio che ha contribuito a renderla una delle protagoniste più amate dell’animazione Disney degli ultimi decenni.

Sempre nel 2002, Chase mostrò un volto completamente diverso del proprio talento. In The Ring, remake americano del cult giapponese Ringu, interpretò Samara Morgan, la misteriosa bambina al centro della terrificante maledizione della videocassetta. Con pochi gesti, uno sguardo inquietante e quella silhouette nascosta dietro lunghi capelli neri, riuscì a dare vita a una figura destinata a diventare iconica. A distanza di anni, l’immagine di Samara che emerge dal televisore continua a essere una delle sequenze più celebri e spaventose del cinema horror moderno.

Daveigh Chase ha dato voce a un abbraccio e volto a un incubo, lasciando entrambe le immagini scolpite nella memoria di chi è cresciuto davanti a quei film.