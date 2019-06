Corona in carcere: su Instagram spuntano nuove foto

editato in: da

Fabrizio Corona è in carcere, ma su Instagram spuntano nuove foto.

L’ex re dei paparazzi attualmente si trova a San Vittore, dove è tornato a marzo per aver violato le condizioni espresse nel provvedimento di affidamento terapeutico. Il ritorno in carcere è stato tragico per Corona, che è stato portato via dopo aver salutato il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric.

Nonostante le richieste dei legali, il Tribunale di Sorveglianza ha stabilito che dovrà restare in carcere sino al 2022 scontando anche i cinque mesi trascorsi in affidamento che sono stati annullati per via delle violazioni. Da mesi ormai Corona non rilascia dichiarazioni e non comunica con l’esterno, ma solo con la famiglia e i suoi avvocati.

In questi giorni però sul suo profilo Instagram è accaduto qualcosa di particolare. Sono infatti apparse nuove foto – inedite – dell’ex di Belen Rodriguez. Negli scatti Corona è in costume e mette in mostra i suoi tatuaggi. Gli scatti hanno scatenato la reazione dei fan, che hanno commentato i post, chiedendosi cosa fosse accaduto.

In realtà si tratta di uno shooting realizzato prima dell’arresto di Fabrizio e il profilo Instagram viene gestito dal suo staff. Sul suo destino i follower si dividono, c’è chi trova ingiusta la condanna e chi invece è convinto che il carcere sia la giusta punizione per l’ex re dei paparazzi.

Nel frattempo Corona è stato assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni riguardante la vicenda dei 2.6 milioni di euro rinvenuti nel controsoffitto di una casa a Milano e in Austria. Il caso, scoppiato nel 2016, aveva riaperto le porte del carcere per Fabrizio, ma l’imputazione, dopo che la Procura generale non ha presentato ricorso in Cassazione, è caduta in primo grado e in seguito anche in appello.

Nel corso dello stesso processo, svoltosi a Milano, Corona era stato condannato a sei mesi in secondo grado per illecito fiscale riguardo una cartella esattoriale che risultava estranea al caso dei contanti.