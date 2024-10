Christina Aguilera sempre più magra: i fan lanciano l’allarme

Fonte: Getty Images L’incredibile trasformazione di Christina Aguilera: perde 20 kg e svela il suo segreto

Non è la prima volta che Christina Aguilera appare notevolmente dimagrita, dopo periodi di sovrappeso. Tutta la sua carriera, dagli esordi da adolescente ad oggi, sono stati un continuo alternarsi di fasi magra-giunonica. La stessa cantante non ha mai fatto mistero delle sue difficoltà, legate al fatto di essere sempre stata molto esile da teenager, quando è diventata famosa, e di aver avuto grossi problemi successivamente, quando il suo corpo ha cominciato a cambiare verso i 20 anni e soprattutto dopo le gravidanze, e l’industria musicale non glielo ha perdonato.

Nel 2024 Christina era apparsi finalmente serena e normopeso, dichiarando nelle interviste di aver raggiunto un perfetto equilibrio e di amare il suo corpo. Ma recentemente, le sue apparizioni e alcuni video postati sul suo account Instagram, la mostrano eccessivamente magra, quasi irriconoscibile. Tanto che i fan hanno lanciato l’allarme su un uso eccessivo che la star farebbe di Ozempic, il farmaco antidiabete negli ultimi anni salito pericolosamente alla ribalta per l’uso che ne viene fatto per dimagrire.

Fonte: Getty Images

Aguilera, l’eccessiva magrezza nel video

In particolare, un video postato in questi giorni in cui la si vede dentro il Barry’s Bootcamp, uno studio di allenamento a West Hollywood, Los Angeles, per una collaborazione e per celebrare il 25° anniversario del suo album di debutto, è finito nel mirino del web. Christina, visibilmente magra, fasciata da un body attillato con stivali di pelle cuissard fino al ginocchio, balla, si diverte e ringrazia tutti. Ma il suo fisico sottile è diventato oggetto di dibattito in rete, tra chi difende la sua evidente magrezza e chi sostiene che l’uso eccessivo del farmaco ne abbia ormai stravolto fattezze e lineamenti.

“Christina è sempre stata magra è semplicemente tornata ad avere le forme di un tempo” dicono i difensori “, mentre riferendosi al suo celebre brano del 1999 What A Girl Wants, altri scrivono: “Ozempic non è ciò che una ragazza vuole o ciò di cui una ragazza ha bisogno…”. Altri ancora affermano di vedere nell’eccessiva atrofia muscolare e assottigliamento della massa muscolare l’uso di Ozempic.

Ozempic, cos’è il farmaco che fa perdere peso

Ozempic è un farmaco per il trattamento del diabete e dell’obesità grave. In pratica è il nome commerciale della semaglutide sviluppata dall’azienda farmaceutica danese Novo Nordisk, e da qualche tempo è finito alla ribalta sui social, e non solo, come medicinale “miracoloso” per perdere peso. Il suo principio attivo abbassa i livelli di zucchero nel sangue e regola l’insulina, fondamentale per le persone affette da diabete di tipo 2. Dal punto di vista funzionale, il farmaco imita un ormone simile al glucagone, che produciamo naturalmente nel nostro intestino e che aumenta la glicogenolisi, cioè il rilascio di carboidrati che sono immagazzinati nel fegato, tenendo sotto controllo la glicemia e limitando l’appetito; da un lato, manderebbe al nostro cervello il segnale di sazietà, dall’altro spingerebbe lo stomaco a svuotarsi più lentamente.