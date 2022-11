Chi era Julie Powell, la scrittrice di “Julie & Julia” morta a 49 anni

Fonte: Getty Images La scrittrice Julie Powell

Il mondo della letteratura americana è in lutto, si è spenta, a soli 49 anni, la scrittrice Julie Powell, autrice del best seller Julie & Julia, famoso anche per essere diventato un film con Amy Adams e Meryl Streep. L’autrice si è spenta nella sua casa per un arresto cardiaco. Il successo era arrivato presto per lei, prima con un blog culinario, poi con il libro di ricette che l’ha resa celebre.

Chi era Julie Powell

Inaspettata è arrivata la notizia della scomparsa della scrittrice Julie Powell, deceduta a soli 49 anni per un arresto cardiaco. A darne la notizia è stato il marito, Eric Powell, che, come spiega il New York Times, ha dichiarato che Julie è morta nella loro casa di Olivebridge, nello stato di New York, lo scorso 26 ottobre. La notizia è stata resa nota solo cinque giorni dopo.

Classe 1973, nata come Julie Foster a Austin, in Texas, si è diplomata nel 1995 con la specializzazione in teatro e scrittura creativa. Aveva un progetto ambizioso, che è riuscita a portare a termine: infatti, nel 2002 ha ideato il The Julie/Julia Project, un blog online nel quale registrava tutti i suoi tentativi di ripetere nella sua cucina le ricette di cucina francese della chef Julia Child, tratte dal suo famosissimo ricettario. Il blog in breve tempo è diventato talmente popolare, che i suoi contenuti le hanno fatto ottenere un contratto editoriale.

La svolta con il suo libro Julie & Julia

Proprio così è nato il libro che ha segnato la carriera e il successo di Julie Powell: Julie e Julia: 365 giorni, 524 ricette, 1 cucina di un piccolo appartamento. L’autrice ha dimostrato, prima ancora della nascita dei social, che la cucina funziona online, ma non solo. Il suo volume ha portato la cucina raffinata e complicata francese nelle mani di tutti: come lei aveva riprodotto quei piatti nel suo piccolo appartamento, tutti avrebbero potuto farlo nelle proprie case.

Per questo il successo fu immediato, e il libro, arrivato sugli scaffali nel 2005, è stato uno dei più venduti di quell’anno e di quello successivo. Nel 2009 è arrivata la sua seconda fatica letteraria, Cleaving: a Story of Marriage, Meat, and Obsession, ma il suo successo è rimasto legato principalmente al primo ricettario, grazie anche alla trasposizione cinematografica.

Dal libro al film, il successo di Julie Powell

E come spesso accade, a un libro di successo segue un film. Anche per Julie & Julia è stato lo stesso, con un cast stellare: Amy Adams nei panni di Julie Powell e Meryl Streep in quelli di Julia Child. Il film ha due linee temporali, e segue le vicende della chef, autrice nel 1961 del bestseller Padroneggiare l’arte della Cucina francese, raccontate nella sua autobiografia La mia vita in Francia, e dell’autrice, intenta a replicare i suoi piatti per il blog.

Il film, scritto e diretto da Nora Ephron, è arrivato nelle sale nel 2009, e ha portato Meryl Streep a vincere un Golden Globe come “Miglior attrice in un film commedia o musicale”, oltre alla nomination come “Miglior attrice protagonista” agli Oscar. La pellicola è diventata un cult per gli amanti delle commedie culinarie.