Fonte: IPA Alessandro Haber

Alessandro Haber è uno degli attori più noti e apprezzati della scena italiana. Una personalità complessa e, in generale, un uomo libero. Nato a Bologna il 19 gennaio 1947, si è mosso ampiamente tra teatro, cinema e televisione, collezionando numerosi premi.

Il suo più grande riconoscimento ha però un nome: Celeste. Sua figlia ha oggi 20 anni ed è il frutto dell’amore con l’attrice Antonella Bavaro. Nata nel 2004, ha poi visto i suoi genitori sposarsi nel 2018. Non tutto però è come sembra.

Alessandro Haber e Antonella Bavaro

Antonella Bavaro è un’attrice, principalmente televisiva, nata a Giovinazzo, in provincia di Bari. Svariate le fiction che arricchiscono il suo curriculum, come Squadra Antimafia, Fino all’ultimo battito, Un passo dal cielo e Don Matteo.

Più di 30 anni di differenza tra loro, come confermato a Caterina Balivo a La Volta Buona. Alla conduttrice hanno poi spiegato come non stiano più insieme, nonostante quanto si legga online. Il loro rapporto è però ancora ottimo, anche per il bene della figlia Celeste.

Nel 2018 si sono sposati con una grande festa. Al tempo, però, tra loro l’amore romantico era già un ricordo. Ne aveva parlato lo stesso Haber al Corriere Fiorentino, spiegando come sia stato un “atto di generosità”, dal momento che i due erano separati al tempo.

Un giorno le lascerà la sua pensione, ha evidenziato. Voleva essere certo di potersi prendere cura di quella che è stata la donna della sua vita, avendogli dato Celeste: “Ho avuto tante storie d’amore, alcune importanti e altre meno. Ora ho una compagna che vedo ogni tanto. Sono innamorato, funziona ancora tutto”.

Chi è Celeste Haber

Celeste Haber è la figlia 20enne di Alessandro Haber. Nata nel 2004, ha un rapporto splendido con suo padre, che con lei si è sempre dimostrato molto libero e aperto. Nel corso degli anni hanno parlato di tutto, anche di quei temi che per alcuni potrebbero risultare “spinosi”.

Non ha mai voluto limitarla nelle sue scelte e ora la sta osservando avvicinarsi al mondo della recitazione. A Caterina Balivo ha però ammesso di non vedere ancora in lei quella “malattia”, quella voglia viscerale di recitare.

La giovane ha spiegato d’aver sempre paura di sbagliare e quell’assenza di “spericolatezza” emotiva un po’ la frena nel percorso. L’arrivo della sua “piccola” gli ha cambiato la prospettiva della vita. Qualcosa di inaspettato e incredibile, ha raccontato in passato.

Ora i due sono fianco a fianco in un progetto cinematografico, Fuori Scuola, per la regia di Mario Spinocchio. Un titolo che affronta la vita adolescenziale in periferia, nello specifico a Roma, con estremo realismo.

Sul divano de La Volta Buona, Celeste ha poi raccontato del suo periodo difficile. Aveva 16 anni e ha sofferto per il suo aspetto fisico: “Avevo 13 kg in più e non mi piacevo. Poi ho iniziato a dimagrire. Prima stavo male ma poi l’ho fatto in maniera sana”.

Ha sottolineato questo aspetto per lanciare un messaggio. È stata per ben tre settimane senza quasi mangiare. Qualcosa che non riusciva a fare ma poi la paura ha avuto il sopravvento. Ha sentito tante storie e non voleva ritrovarsi in un vortice dal quale è difficile venir fuori.