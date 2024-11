Chi era Carmine, il fratello di Pino Daniele morto per complicanze dopo un intervento

Fonte: IPA Carmine, chi era il fratello di Pino Daniele

Se n’è andato Carmine Daniele, conosciuto come ‘O Giò, a 66 anni. La sua vita si è conclusa a Bari, dopo complicanze seguite a un trapianto di cuore. Il fratello maggiore di Pino Daniele non era solo un nome legato alla famiglia del celebre cantautore napoletano: era una figura che aveva ispirato uno dei brani più profondi e intimi dell’artista, I Got the Blues. Un pezzo che oggi suona come un addio, tra le righe di un testo che sussurra malinconia e affetto.

Un legame indissolubile tra fratelli e città

Carmine, fratello maggiore di Pino, si aggiunge alla lista di lutti che hanno segnato la famiglia Daniele. Anche Salvatore, altro fratello maggiore, era deceduto nel 2021 a 56 anni per problemi cardiaci. Pino stesso, scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di un infarto, aveva sempre mantenuto un forte legame con la sua famiglia e con Napoli. La copertina del suo album Terra Mia era dedicata a Salvatore, mentre a Carmine aveva riservato le struggenti note di un blues che, oggi più che mai, sembra riecheggiare come un addio.

La voce di Pino Daniele risuona ancora

Proprio mentre Napoli si preparava alla sfida calcistica tra Napoli e Roma, alle 17:50 il Maradona ha accolto un evento che ha riunito musica e memoria. Again, l’inedito di Pino Daniele, è stato trasmesso in anteprima, accompagnato da un video dal forte impatto emotivo. Il teaser, frutto della collaborazione tra Dazn e Warner Music, ha attraversato i luoghi simbolici di Napoli, fino ad arrivare nello stadio che porta il nome di un’altra leggenda. Sullo sfondo, la voce inconfondibile di Pino e il richiamo dei tifosi, creando un momento che ha toccato corde profonde.

La musica che non si spegne

Dal 29 novembre, Again sarà disponibile su piattaforme digitali e radio. L’anteprima nello stadio di Napoli ha celebrato il legame indissolubile tra l’artista e la sua città. Ogni nota sembra voler dire: la musica non muore, vive in chi la ascolta, in chi la canta, in chi la porta dentro.

E mentre Napoli piange ‘O Giò, il fratello che ha ispirato uno dei suoi brani più veri, la voce di Pino torna a parlare con un nuovo pezzo. Un cerchio che si chiude, lasciando in chi lo ha amato un messaggio potente: le emozioni non si dimenticano.

Il decennale di Pino Daniele si avvicina

Il prossimo 4 gennaio segnerà i dieci anni dalla morte del cantautore partenopeo, e molte iniziative sono già in programma per ricordarlo. Una figura che, attraverso la sua musica, ha saputo raccontare il cuore di Napoli e i sentimenti di un’intera generazione. Proprio come Again, che oggi risuona come un messaggio eterno di arte e passione.