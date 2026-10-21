Bruce Springsteen, il figlio Sam è diventato vigile del fuoco. “Un sogno che si realizza”

Sam, il figlio più piccolo di Bruce Springsteen e Patti Scialfa, è diventato un vigile del fuoco: il traguardo importante e un sogno.

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Getty Images Bruce Springsteen e i figli

Sam Springsteen, figlio del famosissimo Bruce Springsteen, è diventato un vigile del fuoco. Ad annunciarlo sui social è stata Patti Scialfa, musicista e mamma del giovane che ha voluto condividere questa notizia, raccontando il sogno del figlio.

Sam Springsteen diventa vigile del fuoco

Bruce Springsteen e Patti Scialfa hanno ben tre figli. Evan James, classe 1990, di professione produttore radiofonico, Jessica Rae, arrivata un anno dopo il fratello maggiore e conosciuta per essere un campionessa olimpica in equitazione, e Sam Ryan, classe 1994.

Sam dunque è il figlio più piccolo della coppia e ha scelto di inseguire un sogno: quello di diventare un vigile del fuoco. Un desiderio che si è realizzato dopo un lungo percorso che l’ha portato a entrare nella squadra di Jersey City, nel New Jersey.

A marzo il 25enne aveva sostenuto l’esame per accedere al dipartimento, al termine di un lungo addestramento e di un servizio di volontariato. A condividere questo traguardo Patti Scialfa che ha pubblicato sui social uno scatto che ritrae il figlio, affermando di essere molto fiera del suo coraggio e chiedendogli di essere prudente durante il suo lavoro.

Già nel 2014 Patti Scialfa aveva svelato il sogno del figlio, raccontando ai fan il percorso di formazione di Sam presso la Monmouth County Fire Academy. Una volta terminata l’accademia, il giovane aveva prestato servizio presso il dipartimento dei vigili del fuoco di Colts Neck come volontariato.

La famiglia Springsteen infatti possiede una villa proprio in quella zona. Coraggioso e pronto a fare il suo dovere, Sam nel 2016 si era fatto notare per il suo coraggio. Aveva infatti salvato un pescatore, insieme ad un collega, che era rimasto bloccato nel fango a North Wildwood.

Cresciuto in una famiglia formata da due leggende della musica, Sam ha deciso di non seguire le orme dei genitori, ma di combattere per i suoi sogni. “Un sogno che si realizza”, ha scritto l’artista.

“No, i ragazzi non ascoltano la mia musica – aveva spiegato l’artista, parlando dei suoi tre figli -. E non vedo perché dovrebbero. Per i figli questa è la cosa meno importante di un padre, i figli vogliono solo che tu faccia il papà; anzi, hanno bisogno solo del papà e non è importante che il padre faccia anche altro nella vita. Se uno viene a casa mia, con l’eccezione di qualche chitarra in giro non direbbe mai che si tratta della casa di musicisti”.

La malattia di Patti Scialfa

La famiglia Springsteen è nota per essere particolarmente unita e riservata. Il traguardo di Sam arriva dopo un periodo tutt’altro che semplice, segnato dalla lotta di Patti Scialfa contro un mieloma multiplo. La malattia le era stata diagnosticata nel 2018, ma solo nel 2024 nel documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, aveva scelto di parlarne per la prima volta.

Nell’agosto del 2026, Bruce Springsteen aveva annunciato in un videomessaggio in occasione del Pan-Mass Challenge che sua moglie era ufficialmente in remissione. “Patti convive con un mieloma multiplo da oltre otto anni, ma ora, per fortuna, è in remissione. Questo dimostra che la ricerca medica non è una questione politica, ma è pura speranza”, aveva detto l’artista.