Brenda Fricker, signora dei piccioni di Mamma ho riperso l’aereo: “Sono sola”

editato in: da

Macaulay Culkin compie 40 anni: la trasformazione dell’attore di “Mamma ho perso l’aereo”

Brenda Fricker, la signora dei piccioni di Mamma ho riperso l’aereo racconta la sua solitudine. L’attrice 75enne è conosciuta soprattutto per aver recitato accanto a Macaulay Culkin nella pellicola Mamma ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York. Nel film l’artista vestiva i panni di una donna solitaria a Central Park che incontra il protagonista Kevin McCallister.

Mamma ho perso l’aereo è senza dubbio un cult di Natale, ma le festività non saranno molto felici per Brenda che ha ammesso di essere sola e triste. Intervistata nel programma radiofonico The Ray D’Arcy Show, la Fricker ha raccontato com’è la sua vita oggi. L’attrice, che nel 1990 ha vinto il premio Oscar con Il mio piede sinistro, oggi vive a sud-est di Londra, isolata da tutti. “Sono vecchia e vivo da sola”, ha confessato, affermando che il Natale per lei non è una festa felice: “Spengo semplicemente il telefono e abbasso le persiane”, ha detto.

La star di Mamma ho perso l’aereo ha poi spiegato: “Lo so che molte persone sono costrette a rinunciare ai loro piani natalizi. Per me cambia poco però. È da tanto che sono sola. Mentirei se dicessi che sarà un bel Natale […]. Guarderò qualche programma pre-registrato, ho il mio cane e me la cavo in questo modo. Non voglio sembrare un tipo negativo, ma è un tipo diverso di Natale, tutto qui”. Brenda Fricker ha poi ammesso di trovare molto difficile il Capodanno, una festività in cui si sente ancora più sola. “Non trovo il Natale così difficile – ha chiarito -. Quello che trovo molto difficile è il capodanno. Non c’è nessuno verso cui voltarsi da abbracciare o a cui sorridere”.

Il conduttore della trasmissione, Ray D’Arcy ha sottolineato come Mamma ho perso l’aereo sia uno dei film più amati dalle famiglie a Natale. Il personaggio della signora dei piccioni rimane uno dei simboli della pellicola. “Beh, la piccionaia era molto sola”, ha commentato l’attrice. Brenda Fricker non ha recitato solo accanto a Macaulay Culkin, ma ha preso parte anche a tantissimi altri film e serie tv, da Angels in the Outfield, sino ad Albert Nobbs, passando per Il mio piede sinistro.