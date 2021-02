Belen, auguri ad Antonino: “A te che meriti di tutto”. (E lui bacia un’altra)

editato in: da

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

La bellissima dedica di Belen Rodriguez al suo amore Antonino, in occasione del suo compleanno. La showgirl non perde occasione per ribadire, via social, il loro grande amore. Ancora più in questi giorni in cui impazza il gossip su una presunta gravidanza e l’ipotetico arrivo di un bambino o bambina.

Loro non commentano, ma nel giorno del compleanno di Spinalbese, entrambi hanno postato sui rispettivi profili foto dei festeggiamenti. Tra queste, anche un video, pubblicato dalla Rodriguez, in cui Antonino bacia una bellissima donna: la sua mamma. E Belen ha dedicato bellissime parole al suo compagno: