Asia alla mamma: “Mi mancano i tuoi baci, da quando non ci sei tremo...

editato in: da

Addio a Daria Nicolodi, attrice ironica e raffinata, musa di grandi artisti

Ci sono post, frasi, messaggi che riescono con una solo immagine e con 2 o 3 righe a colpire dritto al cuore. Perché in poche parole riassumono un sentimento, amore o dolore che sia, universale, che tutti hanno provato e nel quale tutti si riconoscono.

Asia Argento, che ha da pochi giorni perso l’amata mamma Daria Nicolodi, dopo i primi post di annuncio della morte della madre e della disperazione che stava provando, a mente un pochino più fredda ha pubblicato una meravigliosa immagine di loro due, che racchiude in uno sguardo, in un gesto, l’amore tra madre e figlia, e ha espresso in poche frasi l’essenza di quel legame. Quando muore una madre, a qualunque età, in qualunque modo, manca la terra sotto i piedi. Perché muore una parte di te, il tuo primo punto di riferimento, il tuo faro, la tua guida, ma anche e soprattutto il tuo porto sicuro.

Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo. Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa “chi ha la mamma non trema”. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare

Non serve davvero aggiungere altro. Se non “Forza, Asia”