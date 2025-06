Chi era Anne Burrell, chef e star di Food Network

IPA Anne Burrell è morta a 55 anni

Era un’amata chef e volto televisivo di Food Network ormai da diversi anni. Anne Burrell è venuta a mancare martedì 17 giugno, all’età di 55 anni. Come riporta People, la chef è stata trovata “incosciente e non reattiva” nella sua casa di Brooklyn, New York, e attualmente la causa della morte non è stata chiarita. In attesa dell’autopsia, il mondo della gastronomia e della televisione piange la sua scomparsa, consapevole di aver perso un talento dalla personalità energica, capace di trasmettere al pubblico l’amore per il cibo con grande naturalezza.

L’inaspettata morte di Anne Burrell

Anne Burrell è stata trovata “priva di sensi” secondo il dipartimento di polizia di New York City, come scrive People. “Martedì 17 giugno, intorno alle 7:50, gli agenti del 76esimo distretto sono intervenuti per ‘una donna di 55 anni priva di sensi e incosciente’ (…). Il pronto soccorso ‘è intervenuto e ne ha dichiarato il decesso sul posto’. (…) La causa del decesso è in attesa di un’autopsia da parte dell’ufficio del medico legale capo”, si legge ancora.

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, a cominciare dalla famiglia che ha espresso il suo dolore in un comunicato: “Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una matrigna e un’amica amatissima: il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava. La luce di Anne irradiava ben oltre le persone che conosceva, toccando milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni”.

La passione per la cucina

Classe 1969, Anne Burrell era originaria di Cazenovia, New York, e già da giovanissima aveva una smodata passione per la cucina, ispirata dalla nonna.

Dopo una laurea in Inglese e Comunicazione alla Canisius University, ha deciso di dedicarsi totalmente alla gastronomia. Così nel 1996 si è diplomata al Culinary Institute of America (CIA), esperienza che ha “amato ogni minuto”, per sua stessa ammissione. La Burrell ha anche trascorso un periodo in Italia, dove ha frequentato l’Italian Culinary Institute for Foreigners e lavorato in ristoranti prestigiosi come La Taverna del Lupo in Umbria e La Bottega del’ 30 in Toscana.

Una full immersion nella cucina italiana, suo grande amore, che ha dato il via alla costruzione di uno stile unico. Anne Burrell amava il cibo rustico, esaltare i sapori di ogni piatto. E ha portato tutto questo a New York, dove ha lavorato come sous chef al Felidia con Lidia Bastianich (mamma di Joe Bastianich) e come executive chef al Centro Vinoteca.

Da chef a volto di Food Network

Nel 2000, poi, la svolta. In questo anno cruciale è iniziata la carriera televisiva di Anne Burrell, scelta come sous chef di Mario Batali nel programma Iron Chef America.

Nel 2008 ha iniziato a condurre il suo primo programma, Secrets of a Restaurant Chef, rendendo accessibili piatti complessi e guadagnando persino una nomination agli Emmy. Ma a renderla una beniamina del pubblico è stato Worst Cooks in America, dove era uno dei coach e che l’ha vista protagonista per ben 27 stagioni, fino al 2024.

Il pubblico televisivo ha potuto apprezzarla anche in programmi come Chef Wanted with Anne Burrell, Chopped, Beat Bobby Flay e Food Network Star.

La vita oltre la televisione

Non solo fornelli, Anne Burrell è stata anche autrice di due bestseller, Cook Like a Rock Star e Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower, entrambi dedicati ai cuochi casalinghi.

IPA

Inoltre era una filantropa e nel corso della sua vita ha sostenuto diverse organizzazioni, come la Juvenile Diabetes Research Foundation (ora Breakthrough T1D), City Harvest e la Garden of Dreams Foundation.

La chef lascia il marito Stuart Claxton, col quale era sposata dal 2021, il figliastro Javier, i figli Isabella, Amelia e Nicolas, ma anche la madre Marlene e i fratelli Jane e Ben.