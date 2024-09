Fonte: Pagina Facebook Monica Bianchi Anna Bianchi

Una triste notizia ha colpito la città di Mantova nella giornata del 19 settembre 2024, Anna Bianchi, infatti, nota attrice, residente nella città lombarda, si è spenta dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La stella dello spettacolo, però, era nota in città non solo per le sue interpretazioni ma anche per la sua versatilità, in campo artistico, che l’avevano portata a cimentarsi in diversi campi, tra cui il restauro. Preparata e pronta a mettersi in gioco, chi la conosceva bene la descrive come una forza della natura. L’attrice ha provato a resistere a lungo a un male, che non le ha dato scampo e lascia quattro bambini.

Anna Bianchi, la carriera e la vita privata

Anna Bianchi si è spenta a soli 55 anni, dopo una lunga malattia. L’attrice ha dedicato la sua vita all’arte in senso ampio, visto che, durante la sua brillante carriera, non si è focalizzata soltanto su un campo della stessa, approfondendone diversi settori. Anna Bianchi, infatti, aveva conseguito la Laurea in Storia dell’arte all’Università Cà Foscari di Venezia, cominciando, subito, una carriera nel campo del restauro.

La professionista era tra coloro che si sono occupati di riportare all’antico splendore le statue ex voto del baldacchino del Santuario delle Grazie, ma la sua vena artistica non si è esaurita solo con l’attività di restauratrice, perché, in seguito, Anna Bianchi aveva voluto approfondire anche la sua passione per la recitazione, studiando alla scuola Ars recitazione e spettacolo.

Dopo questa proficua formazione, la compianta professionista ha cominciato la sua carriera da attrice, collaborando con l’Accademia teatrale Campogalliani, con cui ha organizzato e messo in scena diversi spettacoli. Ma la sua passione per l’arte l’ha portata anche sui banchi di scuola, visto che Anna Bianchi, nella sua carriera, ha intrapreso anche la professione di docente. Con tre artisti come Roberta Vesentini, Marco Remondini e Stefano Boccafoglia, l’attrice ha deciso di fondare una compagnia teatrale, la Senza trucco Ensemble, che ha messo in scena diversi spettacoli con al centro il tema fondamentale del rispetto delle donne.

Ma Anna Bianchi era anche una moglie e mamma amorevole. Con la sua scomparsa lascia, infatti, il marito, l’avvocato Francesco Bresciani, e i loro quattro figli: Luigi, Margherita, Giacomo e Alberto.

Anna Bianchi, il saluto della città di Mantova

Anna Bianchi si è dovuta arrendere a una terribile malattia, dopo anni di sofferenza, ma la città di Mantova la vuole ricordare con diversi messaggio di affetto, che sono stati pubblicati sui social, in occasione della sua scomparsa. Tra di loro, anche i colleghi della Compagnia teatrale Campogalliani, che hanno voluto ricordarla per la sua grande energia e passione per l’arte: “La nostra amica e attrice è uscita di scena, ma rimarrà per sempre sul palco che amava, esempio di talento, forza d’animo, energia e amore per il Teatro! Ciao Anna dall’intera Compagnia teatrale Campogalliani!”.

Ma ancora, si legge, tra i tanti messaggi condivisi dagli utenti su Facebook: “Ciao Anna, sei nei ricordi felici e spensierati della nostra Ca’ Foscari a Venezia… E ora, per sempre nei miei occhi il tuo bellissimo sorriso. Un pensiero di vicinanza alla tua famiglia”.

I funerali di Anna Bianchi avranno luogo venerdì 20 settembre 2024.