Angelina Jolie, chi è il suo ex Jonny Lee Miller con cui si consola

Angelina Jolie al supermercato con il figlio: senza trucco e in total black

Niente è come sembra. Archiviate le indiscrezioni su una presunta relazione con The Weeknd, Angelina Jolie torna a far parlare di sé per essersi riavvicinata al suo ex Jonny Lee Miller, con il quale è stata avvistata a cena in un locale di Beverly Hills. La storia sembra quindi ripetersi dopo molti anni, dal loro primo incontro e dalla separazione, avvenuta a seguito di un matrimonio lampo.

Angelina Jolie, le ipotesi sul ritorno di fiamma

Un riavvicinamento che ha fatto viaggiare con la fantasia tutti i fan, come spesso accade nei più acclarati casi di celebrity gossip. La cena che hanno condiviso potrebbe indicare tutto e niente, ma è doveroso sottolineare come i ritorni di fiamma stiano tornando di moda tra le grandi star. Il caso più acclarato è certamente quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, tornati insieme dopo anni di lontananza e al centro dell’attenzione per tutta l’estate.

Per Angelina Jolie, significherebbe anche l’apertura di un nuovo e importante capitolo della sua vita, anche se fosse solo per un’amicizia, dopo molto tempo trascorso da sola e alla ricerca del vero amore. Potrebbe essere la svolta dopo il dolore che è seguito al divorzio da Brad Pitt, per il quale si è portata dietro dei lunghissimi strascichi, compresi i problemi seri che ha dovuto affrontare per la custodia dei figli.

Angelina Jolie, chi è Jonny Lee Miller

Jonny Lee Miller è nato in una famiglia di artisti, in particolare di attori. La sua carriera è iniziata in televisione, dove ha fatto una lunga gavetta, fino all’esordio al cinema avvenuto nel 1995 nel film Hackers. Qui, incontra la futura moglie Angelina Jolie. La fama internazionale è poi arrivata con Trainspotting di Danny Boyle, nel quale interpreta Sick Boy.

Nel 2000 inizia a lavorare per il cinema americano con la parte nel film horror Dracula’s Legacy – Il fascino del male, quindi in Nella mente del serial killer e nella commedia di Woody Allen, Melinda e Melinda. Nel 2006 entra nel mondo delle serie Tv, prendendo parte prima a Smith e, poi, a Eli Stone. Nel 2010 debutta nel cast di Dexter, in cui interpreta Jordan Chase. Jonny Lee Miller è stato scelto per il ruolo di John Major nella serie di Netflix, The Crown.

Nel 1995 conosce Angelina Jolie sul set di Hackers e la sposa nel 1996, ma il matrimonio dura poco meno di un anno. Il divorzio arriva nel 1998. Dal 2008 è sposato con Michele Hicks, con la quale ha quale ha avuto il figlio Buster Timothy Miller.