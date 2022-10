Andie MacDowell in passerella a 64 anni con spacco vertiginoso

Fonte: Getty Images Cannes, la rivincita del silver look: Helen Mirren, Andie MacDowell, Sharon Stone

Sorridente, spigliata e semplicemente favolosa. La passerella di Andie MacDowell all’evento di L’Oreal per la Paris Fashion Week è un inno alle donne, tutte, nessuna esclusa. Lei che a 64 anni porta con orgoglio i suoi ricci fluenti e rigorosamente grigi è l’emblema di ciò che dovremmo sempre tenere a mente: che il naturale scorrere del tempo non è altro che una freccia al nostro arco e che accettare rughe e “difetti” (parola abusata e – a dirla tutta – anche sbagliata) è il primo passo per godersi la vita al meglio.

Andie MacDowell scopre le gambe con strass e piume

In un mondo che ci propina ideali di perfezione (fortunatamente) sempre più obsoleti, donne come Andie MacDowell rimescolano le carte e ci insegnano a valorizzarci, anche quando si entra nei fatidici “anta” che troppo spesso vengono visti come il giro di boa, come un punto di non ritorno. Ma non è affatto così.

Fonte: IPA

Basta guardarla in passerella alla Paris Fashion Week per ricredersi. L’avevamo lasciata sul red carpet del Festival di Cannes lo scorso maggio dove, in ottima compagnia (come dimenticare Helen Mirren e Sharon Stone), aveva sfoggiato un silver look a dir poco perfetto. Il grigio naturale dei capelli ormai il suo marchio di fabbrica, ma l’abito indossato all’evento di domenica 2 ottobre non è passato di certo inosservato.

A 64 anni l’attrice che abbiamo amato in film diventati dei veri cult (Quattro matrimoni e un funerale, tanto per citarne uno) ha sfoggiato un long dress monospalla scintillante con pattern a righe nei toni del grigio e del rosa antico, con un travolgente effetto optical valorizzato da una pioggia di cristalli. Il pezzo forte è stato, però, senza alcun dubbio il maxi pacco vertiginoso che ne ha lasciato scoperte le gambe, bordato da uno strato di bianche piume fluttuanti che dire glamour sarebbe riduttivo. Meravigliosa, come sempre e capace di sorprendere a ogni sua apparizione.

Fonte: IPA

Andie e quei ricci grigi che sono un inno al tempo che passa

Non è stata di certo casuale la presenza di Andie MacDowell alla sfilata Le Defile Walk Your Worth organizzata da L’Oreal, di cui è ambassador da anni, appoggiandone appieno la volontà di dare spazio e dignità alle donne, a prescindere dall’età o dalle caratteristiche fisiche, per un rinnovato ideale di bellezza inclusiva che tutte dovremmo far nostro. Se il vezzoso e audace abito di strass e piume ha catturato l’attenzione dei presenti, non sono stati da meno i suoi meravigliosi ricci grigi che dal 2021 porta con grande orgoglio e soddisfazione.

Quello è stato un anno che ha messo a dura prova tutti, per via della pandemia e di tutti quei mesi trascorsi in casa, rinunciando alla nostra routine. E le celebs di certo non ne sono state esenti: anche la splendida Andie ha avuto a che fare con l’impossibilità di andare dal parrucchiere, i capelli crescevano e a quel punto iniziavano a sbucare i tanto “temuti” ciuffetti grigi della ricrescita.

Paura di invecchiare? No, grazie. Proprio in quell’infausto periodo l’attrice si è resa conto che non c’era assolutamente nulla di male in quella chioma che si andava via via schiarendo e, anzi, ha colto la palla al balzo per prendere una decisione di cui non si è mai pentita: smettere di tingersi. “Ho sempre voluto essere sale e pepe”, aveva rivelato in un’intervista a Vogue che è rimasta nella storia. Poi il vero senso del suo gesto: “Il mio istinto aveva ragione perché non mi sono mai sentita più potente. Mi sento più onesta. Mi sembra di non fingere. Mi sento come se stessi abbracciando proprio ciò che sono. Mi sento davvero a mio agio. Sento solo che mi si addice”. E noi non potremmo essere più d’accordo.