“Alma ha una mamma e un papà”: lo sfogo di Levante su Instagram

Levante, il look premaman è pazzesco e tutto da copiare

Da quando è diventata mamma della piccola Alma Futura, il profilo Instagram di Levante pullula di immagini dolcissime. La maternità è un’esperienza che sta provando per la prima volta e che, come accade a tutte le donne, ha cambiato la sua vita. Eppure stavolta ha fatto capolino tra le sue stories un messaggio dal retrogusto amaro, un vero e proprio sfogo che ci ha tenuto a condividere con i suoi tanti follower e che ha destato subito attenzione.

Levante, lo sfogo su Instagram per la figlia Alma

“Il 13 febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”. Con queste parole dolcissime e piene di emozione la cantautrice Levante aveva annunciato il lieto evento. La nascita della piccola Alma è stato il coronamento dell’amore con Pietro Palumbo, suo compagno ormai da un paio d’anni, l’uomo con il quale ha deciso di costruire una famiglia.

Da quel momento, sul suo profilo Instagram si susseguono una dietro l’altra tante immagini di questo periodo felice, fatto di piccoli momenti indimenticabili. Purtroppo, però, questa volta tra le stories Levante ha condiviso un messaggio tutt’altro che dolce, anzi un vero e proprio sfogo che si riferisce a una brutta esperienza avvenuta nello studio medico in cui ha portato, insieme a Pietro, la bambina per un esame.

“ECG di Alma, io in sala d’attesa – ha scritto la cantautrice -. Pietro entra con la bambina e il dottore chiede della mamma. O ci fate entrare entrambi oppure non domandate. Alma ha una mamma e un papà, ma nel caso in cui uno dei due non ci fosse (soprattutto io) non dovrebbe essere un problema per nessuno”. Le parole di Levante lasciano trasparire rabbia ma soprattutto amarezza per una situazione che, a suo dire, non dovrebbe accadere. Mamme e papà sono entrambi responsabili dei propri bambini e, come tali, meritano lo stesso trattamento.

Levante e le gioie della maternità

Levante è una donna senza peli sulla lingua che, come dimostrano le sue canzoni, riesce a esprimere sempre con estrema puntualità ciò che ha nel cuore. Per una volta a emergere sono state delle emozioni negative, una arrabbiatura che ha interrotto in qualche modo il dolce idillio di una maternità che le sta donando una gioia dopo l’altra.

Il legame con la piccola Alma Futura è qualcosa di molto speciale. “Alma ed io siamo inseparabili, per questioni biologiche e non”, ha scritto nel suo ultimo post su Instagram, ribadendo come la presenza di questa dolce creatura la stia aiutando a crescere, come donna e come artista. Levante è stata sempre piuttosto gelosa della sua vita privata, eppure anche in questo è cambiata e adesso non perde occasione per condividere quelli che chiama “atti splendidi in luogo pubblico”.

Che sia una pausa dal lavoro o una passeggiata in riva al mare, poco importa. Levante non è mai stata così bella (e felice).