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IPA Alessandra Celentano

Il 17 novembre 2026 Alessandra Celentano compie 60 anni, di cui più della metà trascorsi sulle punte. La nipote del molleggiato della musica italiana è la ballerina più popolare d’Italia ma, più che per la grazia sul palcoscenico, la si ama (o la si odia) per via di un caratterino a dir poco vivace e una sincerità affilatissima. La storia della maestra tra le più longeve e chiacchierate di Amici di Maria De Filippi è intensa e ricca di colpi di scena. Con lei non ci si annoia di certo.

Il nome del padre e il desiderio di essere madre

Alessandra Celentano è nata a Milano il 17 novembre 1966. Il padre è Alessandro Celentano, fratello del ben noto cantautore Adriano. Con il papà Alessandra convidive il nome, a simboleggiare l’unione di una famiglia che continua a essere affiatata nonostante le pressioni mediatiche. Alessandra è legata da un grande affetto e tanta complicità ai cugini Rosita, Rosalinda e Giacomo Celentano.

Se la famiglia natale è ben nota, su quella d’elezione Alessandra ha sempre mantenuto un grande riserbo. Dal 2007 al 2012 è stata sposata con il finanziere e maestro di karate Angelo Trementozzi. Finì anche per l’impossibilità di avere un figlio. “Mi è dispiaciuto non essere diventata madre perché è stato uno dei motivi della mia separazione, – aveva rivelato – provammo a fare anche inseminazioni che non andarono in porto, poi mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace. Vuol dire che non doveva essere”.

Dalla fine del suo matrimonio la ballerina è rimasta single. Anzi, ha dichiarato ospite di Belve nel 2022, è “casta da 14 anni”. Nessun altro è stato in grado di farle battere il cuore e lei, ha spiegato con ironia, ha semplicemente scelto di “chiudere boutique”.

Ballò con Fracci e Bolle, poi il grave infortunio

Alessandra Celentano si diploma all’Opera di stato di Budapest, per poi perfezionarsi a Reggio Emilia e, poco dopo, essere scelta come prima ballerina nel prestigioso Aterballetto diretto da Amedeo Amodio. È la metà degli Anni ’80 e Celentano è una delle ballerine più ambite del mondo, danza dall’Europa agli Stati Uniti, collaborando anche con il maestro Gheorghe Iancu e interpretando alcuni dei balletti più famosi, da Lo schiaccianoci a Carmen fino a Riccardo III. Di Iancu diventa anche assistente alla coreografia.

Dalla fine degli Anni ’90 ai primi anni ‘2000 è Maître de ballet al Teatro alla Scala prima e all’Opera di Roma dopo, ancora presso il Teatro Comunale di Firenze e il San Carlo di Napoli. In questi anni Celentano ha l’occasione di lavorare fianco a fianco con i più grandi della danza italiana: Carla Fracci, Oriella Dorella e Roberto Bolle.

Il sogno si è infranto a causa della sindrome dell’alluce rigido, patologia comune tra i ballerini ma che ha richiesto ad Alessandra diversi interventi chirurgici, l’ultimo nel 2007, che le hanno reso impossibile tornare a ballare.

La nuova vita in televisione

Impossibilitata a tornare sulle punte Alessandra Celentano a iniziare a insegnare, prima all’Accademia della Scala e poi in televisione, come maestra di Amici di Maria De Filippi. Della trasmissione la ballerina è presenza fissa ormai da più di 20 anni, la sua prima edizione fu quella del 2003. E il talent Mediaset non è stata la sua unica esperienza sul piccolo schermo. Celentano è stata anche concorrente di Pechino Express, assieme al collega Corrado Giordani, e parte del cast di Selfie – Le cose cambiano di Simona Ventura.