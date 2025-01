Chi è Alberico Lombardi, il professore di Io Canto Senior

Alberico Lombardi, una carriera tra l'amore per la musica e quello per l'insegnamento: tutto sul cantante professore di "Io Canto Senior"

Fonte: IPA Gerry Scotti

La musica ha sempre avuto il potere di unire, emozionare e dare voce a chi ha qualcosa di importante da raccontare. Alberico Lombardi incarna perfettamente questo spirito: un artista dal cuore grande, un professore che ha fatto del canto il suo linguaggio più autentico.

Dopo anni di esperienze tra teatro, radio e spettacoli dal vivo, il suo talento è approdato sul palco di Io Canto Senior, il talent di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Scopriamo la storia di questo affascinante artista e docente.

Chi è Alberico Lombardi

Originario della Campania, Alberico Lombardi ha sempre nutrito una passione profonda per la musica, un amore che ha coltivato parallelamente al suo percorso da insegnante di sostegno e di diritto. Il suo primo contatto con il mondo dello spettacolo avviene attraverso la radio: diventa speaker in diverse emittenti locali, affinando così le sue doti comunicative.

Ma è solo con il teatro che il suo talento vocale trova piena espressione. Negli anni ha dato vita a numerosi spettacoli, dimostrando una grande versatilità artistica: da omaggi a Lucio Dalla e Lucio Battisti, fino a performance dedicate alla canzone napoletana e a temi sociali come la lotta contro la violenza sulle donne.

Il suo impegno nel sociale è una costante, insieme alla musica, della sua carriera. Il Professore cantante ha spesso organizzato eventi benefici per raccogliere fondi destinati a progetti di inclusione e supporto per ragazzi diversamente abili. Tra le sue iniziative più importanti, spiccano L’amore si muove e diverse campagne di sensibilizzazione per la salute nelle scuole.

Nel 2021 ha iniziato un percorso video ideando un format involtato AperiAlbe, un appuntamento musicale nato durante la pandemia che ha conquistato un pubblico sempre più ampio fino a diventare un format televisivo di successo che, nel 2022, viene trasmesso da un’emittente locale campana.

Un progetto che non gli ha impedito di portare in scena bellissimi spettacoli teatrali non solo nella sua regione, ma anche nella Capitale.

Alberico Lombardi a “Io Canto Senior”

Nel 2025, la sua passione e il suo talento lo hanno portato sul palco di Io Canto Senior, il talent show dedicato alle voci adulte. Dopo essere stato iscritto alla trasmissione a sua insaputa da un’amica, il cantante è rientrato tra i 18 concorrenti in gara e ha deciso di dedicare la sua partecipazione alla madre e a tutti quegli alunni che hanno sostenuto il suo talento e da sempre avrebbero voluto vederlo in televisione.

Nel corso del programma, Alberico ha ricevuto la visita a sorpresa di alcuni dei suoi ragazzi arrivati da Napoli per dimostrare tutto il sostegno possibile e dedicare un pensiero al proprio professore del cuore.

Sul palco del programma condotto da Gerry Scotti, Alberico ha conquistato pubblico e giudici con la sua voce intensa e ricca di emozioni, dimostrando una capacità interpretativa notevole.

Il suo percorso nel talent, chiusosi purtroppo prima della finale, è stato caratterizzato da performance toccanti, in cui ha dimostrato la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica. Ma oltre alla voce, ciò che ha colpito di lui è la sua autenticità: un uomo che ha sempre creduto nel potere della musica, non solo come forma d’arte, ma anche come strumento per unire le persone e trasmettere messaggi profondi.