Alba Parietti difende il suo amore per Bosso: “Meglio Tacere”

La scomparsa del grande pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso è un dolore per tutti. Alba Parietti, che in passato ha avuto un forte legame con il musicista, lo ha ricordato attraverso alcuni post su Instagram. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dall’attrice. Qualcuno, però, si è anche lasciato andare a dei commenti poco delicati.

Ezio Bosso aveva 48 anni ed era affetto da una malattia neuro-degenerativa. Al suo fianco, fino alla fine, c’è sempre stata Anna Maria, grande amore del pianista. Un legame profondo e indissolubile, vissuto lontano dai riflettori. Tra chi prova un immenso dolore per la perdita del direttore d’orchestra c’è, però, anche Alba Parietti che, in questi giorni, per ricordarlo, ha pubblicato alcuni post sul suo profilo Instagram.

Un amore, quello per Bosso, che la Parietti vuole proteggere ad ogni costo. Tra i tanti messaggi di sostegno, per esempio, sono comparsi alcuni commenti pungenti a lei rivolte, a cui la showgirl ha immediatamente risposto.

La smetta – ha scritto un utente – di postare foto e pensieri. L’ha già fatto anche troppo. Abbia rispetto del suo ricordo e della sua compagna Anna Maria sempre accanto a lui.

Immediata la risposta della Parietti:

Signora, avere amato una persona e ricordarla non è mancare di rispetto. Lei farebbe molto meglio a tacere e ad evitare ridicole intromissioni. Non sa nemmeno di cosa e di chi parla.

E, a chi mette in dubbio il suo legame con Ezio Bosso, non lascia grandi spazi di replica:

C’è gente che pensa di sapere tutto ed è l’unica cosa che sa.

Nonostante il dolore per la perdita del pianista, comunque, Alba Parietti è pronta ad andare avanti, cercando di coglierne gli importanti insegnamenti:

Show must go on. Oggi Milano cerca la sua rinascita e io la mia. Insieme ognuno di noi, ognuno cerca un buon motivo per vivere e sognare. Indosserò il mio vestito, il trucco e i capelli lavati. Perché ogni giorno va vissuto apprezzandone il senso e la vita è un dono prezioso.

Impossibile dubitare dell’affetto di Alba Parietti. La showgirl, d’altronde, in questi giorni ha dimostrato di essere profondamente addolorata. E, seppur pronta a vivere la sua vita pienamente, sembra determinata ad evitare che il ricordo del musicista venga rovinato da commenti superficiali e al vetriolo.