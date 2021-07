Addio a Daniel Mickelson, attore e modello di 23 anni amico di Kaia Gerber

editato in: da

Kaia Gerber compie 19 anni, ed è più bella (e punk) di mamma Cindy Crawford

La top model Kaia Gerber piange la morte dell’amico Daniel Mickelson, attore e modello scomparso a soli 23 anni. Originario di Atlanta, Mickelson era un astro nascente nel mondo della moda. Sguardo intenso e volto d’angelo, aveva conquistato le copertine delle riviste più importanti, forte del suo fascino, collaborando con grandi stilisti e brand.

Da poco aveva annunciato il lancio del suo marchio di abbigliamento e sembrava sempre più lanciato verso una carriera nel mondo dorato di Hollywood. Nel 2019 aveva recitato in Mani, una celebre serie web, in seguito era apparso nell’horror The Killer Clown Meets the Candy Man.

Ad annunciare la morte dell’attore è stata Meredith Mickelson, sorella di Daniel, anche lei modella. Il giovane è scomparso a soli 23 anni la sera del 4 luglio mentre negli Stati Uniti si celebrava il Giorno dell’Indipendenza. Le cause della morte non sono state svelate, con molta probabilità più informazioni arriveranno con l’autopsia. “Il mio cuore è in frantumi e scrivere queste parole mi sembra così sbagliato, non so nemmeno cosa dire – ha scritto la top model -. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore. Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Conoscerlo significava amarlo. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”.

A ricordare Daniel anche Kaia Gerber. La figlia di Cindy Crawford era molto amica del modello e su Instagram ha espresso il suo dolore per una perdita arrivata all’improvviso e senza un perché. “Ricordo quella volta che ci siamo seduti sul divano – ha scritto – e abbiamo passato l’intera giornata a inventare il nostro linguaggio segreto che abbiamo continuato a parlare ogni volta ci siamo visti. Grazie per essere la ragione di tante risate e felicità nel mondo. non sarà lo stesso senza di te qui”. Fra i commenti anche quello di Patrick Schwarzenegger che ha scritto: “Prego per te”. Mentre su Instagram, l’ereditiera Paris Hilton ha svelato: “Era davvero una luce”.