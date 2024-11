Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Uomini e donne, da oltre un decennio, accompagna i telespettatori di Canale 5, con le intricate vicende amorose dei suoi protagonisti. Ogni pomeriggio, infatti, viene mandata in onda una nuova puntata del dating show, in cui dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori si raccontano, svelando le loro frequentazioni e i loro sentimenti. Da alcuni anni, le due formule del programma televisivo, quella classica e quella over, sono state fuse in un unico format, che presenta, ogni giorno, ai telespettatori, sia le vicende dei più giovani, che le conoscenze amorose dei protagonisti più avanti con gli anni.

Per il ruolo centrale del trono classico dell’edizione 2024 di Uomini e donne sono stati scelti quattro ragazzi, due uomini e due donne: Michele Longobardi, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Quest’ultima, in particolare, è stata protagonista della puntata del 4 novembre 2024 del dating show, ma anche di uno scherzo, orchestrato contro di lei, direttamente da Maria De Filippi.

La conduttrice televisiva ha fatto credere alla tronista che tutti i suoi corteggiatori avessero lasciato il programma televisivo.

Martina De Ioannon, lo scherzo di Maria De Filippi

Maria De Filippi conduce magistralmente ogni puntata di Uomini e donne da oltre un decennio, riuscendo a dosare, con grande maestria, il distacco dalle vicende che accadono in studio, a momenti in cui decide d’intervenire, dicendo la sua o spingendo i protagonisti a riflettere su degli aspetti in particolare. Nella puntata del 4 novembre 2024, però, la conduttrice televisiva, ha deciso di fare uno scherzo a Martina De Ioannon, tronista ed ex protagonsita di Temptation Island.

Tutto è partito quando Gianmarco, corteggiatore della ragazza, ha deciso di prendere la parola, tornando su un argomento precedente in cui lei gli aveva chiesto di avere più reazioni. Il ragazzo ha mostrato, finalmente, il suo disappunto: “Sono arrivato qua, vedo che c’è un ragazzo nuovo, balli con lui, perché non balli con me?”. Una reazione che è piaciuta a Martina De Ioannon: “Mi piace questa reazione… C’è anche una parte che comunque ti porta a infastidirti”, anche se la tronista ha espresso il dubbio che non fosse del tutto vera, ma conseguente alle sue lamentele.

Gianmarco, allora, si è agitato ulteriormente: “Volevo alzarmene e andarmene” e Maria De Filippi l’ha subito invitato a reagire: “A lei non piacciono quelli che stanno sotto. Faglielo vedere… Perché non te ne vai?”. La tronista ha deciso di non fermare il ragazzo: “Mi sembra esagerato… Svegliato all’improvviso… Io non lego nessuno” che, effettivamente, ha lasciato lo studio televisivo.

Quando Martina De Ioannon, ha seguito, dietro le quinte Gianmarco, Maria De Filippi ha fatto scattare lo scherzo, invitando anche Ciro e Mattia a far finta di lasciare la trasmissione: “Mattia te ne vai anche tu per favore… Poi faccio tutto io… Dico che sono stata io. Confesso. Gli dici ‘Sono appena arrivato, mi hai già rotto’ e te ne vai via anche tu”.

La reazione di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon è stata protagonista di uno scherzo di Maria De Filippi, che, così, le ha voluto dimostrare che non ha un buon carattere: “Hai un caratteraccio”. Quando la tronista è tornata nello studio televisivo piuttosto affranta: “Qual è il problema? Che ho fatto di sbagliato? Questo è un record… Io rido ma non c’è niente da ridere”, la conduttrice televisiva ha confessato d’essere stata la regista di tutto: “Sono stata io, falli rientrare”.

Martina De Ioannon ha svelato che lo scherzo della presentatrice l’ha messa veramente in difficoltà: “Io difficilmente vado in difficoltà”.