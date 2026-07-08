Un weekend artificiale, il nuovo film di Pieraccioni. C’è anche Herbert Ballerina

Nel nuovo film di Leonardo Pieraccioni, sette sconosciuti partecipano a un esperimento per scoprire chi è un umanoide. Tra comicità, mistero e colpi di scena

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Leonardo Baldini Un weekend artificiale, il nuovo film di Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni torna sul grande schermo con una nuova commedia che guarda all’attualità senza rinunciare al suo stile ironico. Si intitola Un weekend artificiale il film che il regista e attore toscano sta girando in queste settimane a Roma e che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre, distribuito da Vision Distribution.

Dopo una carriera costruita raccontando sentimenti, relazioni e personaggi comuni alle prese con situazioni straordinarie, Pieraccioni sceglie questa volta di confrontarsi con uno dei temi più discussi degli ultimi anni: l’AI. Lo fa, però, restando fedele al linguaggio della commedia, immaginando una storia in cui tecnologia, emozioni e rapporti umani finiscono per intrecciarsi in modo imprevedibile.

Il regista sarà anche protagonista del film insieme a Giulia Vecchio ed Herbert Ballerina, affiancato da un cast corale che riunisce alcuni dei volti più conosciuti della comicità italiana.

Un weekend artificiale, la trama del nuovo film di Pieraccioni

La trama di Un weekend artificiale prende il via da un’idea tanto semplice quanto intrigante. Leonardo, parrucchiere fiorentino interpretato dallo stesso Pieraccioni, riceve un invito insieme ad altri sei perfetti sconosciuti per trascorrere un fine settimana all’interno di una villa esclusiva.

L’incontro, però, non ha nulla di casuale. I partecipanti vengono coinvolti in un esperimento senza precedenti: tra loro si nasconde un umanoide creato grazie all’intelligenza artificiale e il compito del gruppo sarà capire chi sia.

Da questa premessa si sviluppa una commedia fatta di sospetti reciproci, equivoci, piccoli tradimenti e continui colpi di scena. Ogni gesto, ogni parola e ogni reazione diventano motivo di dubbio, alimentando una tensione che viene stemperata dalla comicità tipica del cinema di Pieraccioni.

Ma il film non si limita al gioco dell’identità. Con il passare delle ore emergono sentimenti autentici, fragilità e legami inaspettati, fino a suggerire che ciò che rende davvero umano una persona non è la perfezione, bensì la capacità di emozionarsi, sbagliare e lasciarsi coinvolgere dagli altri.

La sceneggiatura porta la firma dello stesso Pieraccioni insieme a Filippo Bologna e Andrea Bassi, autori che costruiscono una storia capace di mescolare intrattenimento e riflessione su un tema sempre più presente nella quotidianità.

Un cast corale con il ritorno di Giorgio Panariello

Ad affiancare Leonardo Pieraccioni e Giulia Vecchio c’è un cast ricco di volti noti della commedia italiana. Ne fanno parte Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Tim Daish, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Roberto Zibetti e Marta Zoboli.

A completare il gruppo c’è anche la partecipazione speciale di Giorgio Panariello, storico compagno di palco e di schermo del regista toscano. Una presenza che richiama il lungo sodalizio artistico tra i due, spesso protagonisti di film e spettacoli di grande successo.

Dal punto di vista tecnico, la fotografia è affidata a Davide Manca, mentre scenografie, costumi e montaggio portano la firma rispettivamente di Biagio Fersini, Claudio Cordaro e Patrizio Marone. Le musiche originali saranno composte da Gianluca Sibaldi.

Un weekend artificiale sarà distribuito nelle sale italiane dal 19 novembre da Vision Distribution, che curerà anche la distribuzione internazionale del film.

Con questa nuova commedia Leonardo Pieraccioni torna a confrontarsi con il suo genere più riconoscibile, scegliendo però di inserirlo in un contesto contemporaneo dominato dall’intelligenza artificiale. Il risultato promette di unire ironia, leggerezza e riflessione, mettendo al centro una domanda sempre più attuale: cosa distingue davvero un essere umano da una macchina quando entrano in gioco le emozioni?