The Chosen, il progetto di crowdfunding più grande di sempre arriva al cinema

La quarta stagione di "The Chosen", la serie fenomeno sulla vita di Gesù, verrà proiettata in esclusiva negli UCI Cinemas dal 14 al 18 giugno.

Fonte: Ufficio Stampa The Chosen Una scena della serie tv "The Chosen"

È già un cult mondiale, un progetto nato dal basso negli Stati Uniti e finanziato attraverso il crowdfunding, lanciato gratuitamente online nel 2019, raggiungendo da allora numeri da record: oltre 200 milioni di spettatori, più di 770 milioni di episodi visti e oltre 12 milioni di follower sui social media. Vanta una base di fan globale di oltre 110 milioni di persone, con una significativa presenza in Italia, il Paese europeo continentale con il maggior numero di download dell’app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni degli episodi.

Sono i numeri di “The Chosen”, un innovativo dramma storico che racconta la vita di Gesù attraverso gli occhi di coloro che lo hanno conosciuto, ambientata sullo sfondo dell’oppressione romana nell’Israele del primo secolo. Per quanto fedele ai testi, la serie vuole rappresentare una narrazione il più possibile moderna e vicina alle preoccupazioni e alle frenesie di oggi. Il progetto “The Chosen” è talmente colossale da essere ancora in lavorazione e durerà in totale sette stagioni, le prime tre delle quali sono già disponibili e la quarta è in procinto di uscire.

In questa quarta stagione, i cui primi due episodi verranno proiettati in anteprima dal 14 al 18 giugno presso gli UCI Cinemas, i nemici di Gesù si avvicinano mentre i suoi seguaci faticano a tenere il suo passo, lasciandolo solo. Nel frattempo, avvertendo una minaccia nella crescente influenza di Gesù, i leader religiosi fanno l’impensabile: si alleano con gli oppressori romani. Mentre i semi del tradimento vengono piantati e l’opposizione al messaggio di Cristo diventa violenta, Gesù non ha altra scelta che chiedere ai suoi seguaci di alzarsi e camminare al suo fianco.

La serie tv è stata ideata nel 2017 da Dallas Jenkins, un regista e sceneggiatore americano che ha dedicato la sua carriera a produrre film dal contenuto religioso. L’idea di Jenkins – in questo caso – è stata quella di dedicare una discreta quantità di tempo ad aiutare il pubblico nella comprensione del contesto sociopolitico in cui Cristo è nato e di creare un prodotto audiovisivo che fosse più leggero e moderno rispetto ad altre rappresentazioni cristiane del passato.

Durante la conferenza stampa italiana della serie sono intervenuti l’attore Alaa Safi, che interpreta il ruolo di Simone lo Zelota e Giovanni Zappalà, il partner italiano di “The Chosen”. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del rapporto costante con il pubblico che questa serie ha, tra le poche a suscitare un feedback costante che spesso diventa anche lo spunto evolutivo del racconto. Alaa ha inoltre speso parole sui conflitti che stanno martoriando svariati territori: “Sento personalmente quanto sia importante sostenere in questo periodo storico quello che raccontiamo in questa serie”, ha detto l’attore. “C’è una grande frustrazione nel non poter fare niente per questi conflitti, ma l’arte può aiutare”.