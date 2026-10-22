Splendida Cornice, anticipazioni prima puntata: Geppi Cucciari ospita la Premio Nobel per la Pace

IPA Geppi Cucciari

Al via la nuova stagione di Splendida Cornice, il programma ideato e condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la conduttrice sarda porta in prima serata il suo mix inconfondibile di satira e varietà, unendo leggerezza e profondità senza mai annoiare. Nella puntata d’esordio è pronta ad accogliere tanti ospiti, inclusa Navanethem “Navi” Pillay, insignita quest’anno del Premio Nobel per la Pace.

Le novità di questa edizione

Questa nuova edizione di Splendida Cornice, realizzata da Rai Cultura in coproduzione con ITV Movie, si apre all’insegna del cosiddetto “Rai 3 pride”, un affettuoso (e ironico) omaggio alla storia e ai volti del terzo canale. Festeggiamenti che iniziano sin dalla sigla d’apertura, un tributo all’indimenticabile Raffaella Carrà che reinterpreta il celebre brano Chissà se va, trasformandolo in Chissà se c’è Raitre.

Altra novità è la scenografia, rinnovata per avvicinare ancor di più palco e pubblico. La colonna sonora dal vivo è affidata alla consolidata band guidata da Nicola “Ballo” Balestri, celebre bassista dei Lùnapop, pronta a scandire gag e improvvisazioni di conduttrice e ospiti.

Gli ospiti della prima puntata

A proposito di ospiti, il “piatto forte” di questa prima puntata è, senza dubbio, il parterre d’eccezione scelto dalla squadra di autori. Il momento più atteso vede protagonista Navanethem “Navi” Pillay in collegamento dall’Aia, giurista sudafricana insignita del Premio Nobel per la Pace 2026 e già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Una preziosa testimonianza sui diritti civili e la giustizia internazionale.

Spazio anche all’intrattenimento con altri ospiti di pregio, come l’icona del pop britannico Rick Astley, pronto a mettersi in gioco in un inedito e scanzonato duetto con la conduttrice sulle note del classico senza tempo Never Gonna Give You Up. E ancora Geppi Cucciari ospita Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, interprete di un’emozionante coreografia in memoria dei desaparecidos argentini sulle note del violino di Maria Press. Ospite anche Nicolas Ballario, in collegamento dal suggestivo Castello di Amboise per presentare il volume Come un cavallo appeso al soffitto.

Per la festa del “Rai 3 pride”, invece, Geppi si avvale della presenza di Carlo Lucarelli, tornato in TV con Misteri dimenticati – Blu Notte, Massimo Gramellini con il suo saggio Beato il popolo che ha bisogno di eroi, la mitica Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura, e ancora il conduttore Alessandro Greco e il giornalista Edoardo Camurri.

Non mancano, infine, i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, Giuseppe Antonelli, Ester Viola e Ilaria Albano, affiancati dal professor Andrea Maggi, Roberto Mercadini e Alessandro Arcodia.

Dove e quando va in onda Splendida Cornice

La prima puntata di Splendida Cornice va in onda giovedì 22 ottobre a partire dalle ore 21:20, in prima serata su Rai 3. Per chi non può seguire la diretta in TV, può rimediare in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Non dimentichiamo che, come di consueto, subito dopo la messa in onda l’intera puntata sarà disponibile on demand nel catalogo del portale Rai.