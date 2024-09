Songs of the Summer 2024, Anna sul podio della classifica di TikTok

Fonte: Getty Images Anna

L’estate 2024 sarà ricordata per la varietà di suoni che hanno dominato TikTok, dalla potenza del reggaeton fino alla rinascita di brani storici grazie alla creatività della community. Gli utenti della piattaforma hanno fatto da cassa di risonanza per artisti emergenti e veterani, confermando ancora una volta il potere social di riscoprire e lanciare successi musicali in tutto il mondo. Tra i protagonisti indiscussi di quest’estate c’è Anna, che con il suo brano 30°C è riuscita a conquistare il terzo gradino del podio delle canzoni più amate e condivise su TikTok.

TikTok, la classifica italiana delle canzoni più amate

In Italia, la classifica delle Songs of the Summer 2024 su TikTok ha offerto spazio a una grande varietà di generi musicali: il brano che ha sbaragliato la concorrenza, sia in Italia che a livello globale, è stato Gata Only dei cileni FloyyMenor & Cris Mj. Questa hit ha rapito il cuore della community, con remix in italiano e coreografie virali che hanno spopolato sulla piattaforma.

Subito dopo troviamo un ritorno dal passato: Amore no – Remix di Adriano Celentano, una traccia del 1979 che, grazie a TikTok, è tornata alla ribalta con forza. Questo pezzo iconico ha scalato le classifiche e il successo è stato celebrato dallo stesso Celentano, che ha condiviso sui social un mash-up dei contenuti creati dagli utenti insieme a una performance storica.

Bronzo che profuma di oro per Anna: la giovanissima rapper si è guadagnata il terzo posto con la sua hit 30°C, parte del suo primo album di inediti Vera Baddie. Con oltre 7 milioni di stream nel solo weekend di uscita, Anna è diventata l’artista donna italiana più seguita su TikTok, dimostrando la sua capacità di connettersi con un vasto pubblico e confermandosi una vera icona della nuova generazione. Sulla piattaforma, 30°C è stato il sottofondo perfetto per migliaia di video estivi: “Un grazie gigante alla community di TikTok e a tutte le Vere Baddies che hanno supportato 30ºC dal giorno uno. Love you all!” ha commentato la cantante.

A completare il quadro, troviamo brani come Samba do Brasil di Bellini e Sesso e Samba di Tony Effe feat. Gaia, che hanno portato i suoni vivaci latini fino alle nostre spiagge virtuali. Da non dimenticare anche Geolier, che con tre canzoni in classifica tra cui la più popolare cantata durante il Festival di Sanremo, I p’ me, tu p’ te, ha confermato il suo dominio nella scena musicale italiana.

La classifica globale

Anche a livello internazionale, Gata Only di FloyyMenor & Cris Mj si è imposta come la regina incontrastata dell’estate 2024. È la prima volta che un artista cileno raggiunge la vetta della Billboard Hot Latin Songs dal 1999, un traguardo storico che testimonia l’enorme impatto della piattaforma sui successi globali.

Il resto della classifica globale vede un mix affascinante di artisti e generi. Al secondo posto, Tinashe con Nasty ha incantato il pubblico, mentre il rapper americano Tommy Richman ha raggiunto la terza posizione con Million Dollar Baby (VHS), un brano che ha conquistato il web con il suo stile unico e i balli di tendenza su TikTok. Billie Eilish, sempre amata dalla community, ha ottenuto il quarto posto con Birds of a feather, un brano che ha accompagnato momenti commoventi e indimenticabili di questa estate.

La classifica ha visto anche il grande successo di Sabrina Carpenter con Please Please Please, e la sorprendente Lay Bankz, che con Tell Ur Girlfriend ha fatto cantare e ballare milioni di persone in tutto il mondo.

TikTok, una cassa di risonanza musicale

Le Songs of the Summer 2024 di TikTok sono state classificate in base al numero totale di contenuti creati con ogni brano durante l’estate. Questo metodo di calcolo riflette non solo la popolarità delle canzoni, ma anche la creatività e l’impatto culturale che queste tracce hanno avuto all’interno della community globale di TikTok.

Ole Obermann, Global Head of Music Business Development di TikTok, ha sottolineato come questa classifica sia la prova tangibile del potere della piattaforma nel connettere artisti di ogni genere con un pubblico internazionale, favorendo non solo il lancio di nuovi talenti, ma anche il rilancio di brani storici che trovano nuova vita grazie alla creatività degli utenti.