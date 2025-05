Thriller, commedie e gradi ritorni: le serie tv in uscita a giugno sulle piatteforme che non possiamo proprio perderci

L’estate è sinonimo di giornate lente, gelati e maratone di serie tv. Giugno ci regala un calendario fitto di titoli imperdibili: tra ritorni attesissimi e nuove produzioni da scoprire, ce n’è per ogni gusto. Comedy, drama, thriller: ecco le serie che, secondo noi, dovresti segnare subito nella tua watchlist di giugno.

Le serie tv da non perdere a giugno 2025

“Pesci Piccoli 2” , 13 giugno

Dopo il successo della prima stagione, il 13 giugno tornano su Prime Video i The Jackal con Pesci Piccoli 2, la seconda stagione della comedy ambientata all’interno di una piccola agenzia di comunicazione digitale tra riunioni tragicomiche, clienti bizzarri e drammi da open space.

8 nuovi episodi con un cast formato da Martina Tinnirello e, ovviamente, Fabio Balsamo, Aurora Leone, Ciro Priello e Fru, reduce dalla conduzione insieme a Costantino della Gherardesca di Pechino Express.

La nuova stagione di Pesci Piccoli promette di entrare ancora di più nel mondo dei personaggi analizzandone le vite e le personalità, senza perdere la capacità di raccontare il mondo del lavoro creativo con ironia, senza prendersi troppo sul serio ma colpendo nel segno con guest star inaspettate.

“L’estate dei segreti perduti”, 18 giugno

Il 18 giugno, invece, sempre Prime Video regala ai fan delle serie una nuova produzione. L’estate dei segreti perduti, basata sul romanzo We Were Liars di E. Lockhart, è una serie mystery thriller che promette di tenerci con il fiato sospeso. La storia ruota attorno a Cadence Sinclair Eastman, erede di una ricca e influente famiglia americana che ogni estate si riunisce sull’isola privata di famiglia insieme alla sua cerchia ristretta di amici, il gruppo dei “Bugiardi”.

Le cose cambiano dopo un misterioso incidente: un momento in cui Cadence e i suoi amici sembrano avere davvero qualcosa da nascondere.

Il cast include Emily Alyn Lind nel ruolo di Cadence, Shubham Maheshwari come Gat, Esther McGregor nei panni di Mirren e Joseph Zada nel ruolo di Johnny. Insieme a loro, Caitlin FitzGerald, Mamie Gummer, Candice King, Rahul Kohli e David Morse.

“The Bear 4”, 26 giugno

Il 26 giugno, su Disney +, torna una delle serie rivelazione degli ultimi anni con una quarta stagione molto attesa. In The Bear, Jeremy Allen White interpreta Carmy, uno chef di alta cucina che decide di salvare la paninoteca di famiglia trasformandola in un ristorante raffinato. Dopo le tensioni e il caos dell’apertura ufficiale e dei mesi a venire, la nuova stagione ci mostra cosa succede quando i sogni si scontrano con la realtà del lavoro quotidiano.

Secondo le prime anticipazioni, la stagione 4 sarà ancora più intima e introspettiva: si esplorerà il rapporto tra Carmy e Sydney (Ayo Edebiri), la pressione del successo e il senso di fallimento personale. Se ti piacciono le serie che parlano di famiglia trovata, sacrificio e passione, The Bear è un must.

“Squid Game 3”, 27 giugno

Il 27 giugno anche Netflix festeggia una grande ritorno: la piattaforma pubblica la terza stagione di Squid Game, una serie che non ha certo bisogno di presentazioni. Dopo aver fatto la storia della tv con la prima stagione e aver mantenuto altissime le aspettative con la seconda, il gioco è ancora più estremo.

Si torna a tenere il fiato sospeso su nuove dinamiche, giochi più elaborati e una narrazione ancora più oscura. Il protagonista Seong Gi-hun è pronto a sfidare ancora il sistema: La critica sociale resta al centro della serie, che continua a raccontare in modo spietato i meccanismi di potere, disuguaglianza e sopravvivenza. Aspettatevi tensione, strategia e momenti con pressione alle stelle.