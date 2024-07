Fonte: Ansa Rai

Cambio di programmazione di emergenza oggi, in Rai, visto che la rete televisiva si è trovata costretta a interrompere la diretta pomeridiana di Rai Uno e a mandare in onda una puntata speciale di Techetechete. Ma cos’ha spinto la dirigenza della rete tv a prendere una decisione così drastica?

L’interruzione è stata dovuta a un evento imprevedibile e pericoloso. La sede della Rai di Via Teulada a Roma, infatti, è stata evacuata, nel pomeriggio del 31 luglio 2024, a causa di un incendio.

L’evacuazione della sede della Rai

Gli studi della Rai, in cui vengono registrate diverse trasmissioni televisive, tra cui Estate in diretta, sono stati evacuati nel pomeriggio del 31 luglio 2024, a causa di un incendio, divampato alle ore 13 a Monte Mario, nelle vicinanze della sede della rete televisiva e del Tribunale. Si tratta di una zona dal particolare valore, visto che si tratta di una riserva naturalistica.

Secondo le prime indiscrezioni, il rogo sarebbe scaturito da un parcheggio, che si trova proprio alla fine di via Teulada e potrebbe avere coinvolto anche degli pneumatici, visto che dall’incendio si è alzata una colonna di fumo nera.

Nunzia De Girolamo, il video dell’evacuazione della Rai

A causa dell’incendio divampato a Monte Mario, la trasmissione televisiva, Estate in diretta, è stata interrotta ed è stato mandato in onda un episodio di Techetechete. A testimoniare quanto accaduto, anche la conduttrice televisiva, Nunzia De Girolamo, che ha condiviso diversi video dei momenti concitati nelle sue stories Instagram.

In un primo filmato, infatti, la presentatrice tv si trova, ancora, nello studio di registrazione, insieme al giornalista Gianluca Semprini, co-conduttore del programma televisivo. I due, nel video, salutano i loro telespettatori, spiegando che sono costretti a lasciare lo studio per l’evacuazione. Nunzia De Girolamo, in seguito, ha mostrato i corridoi della sede della Rai vuoti, con in sottofondo una voce che spiegava come procedere all’evacuazione. La conduttrice televisiva, che si era già cambiata d’abito, spronava, nel video, il compagno d’avventura a sbrigarsi perché tutti gli addetti ai lavori avevano già lasciato gli uffici e gli studi di registrazione.

In seguito i diversi dipendenti della rete televisiva si sono trovati nel piazzale della sede e, con un ulteriore video, Nunzia De Girolamo ha spiegato quanto è successo: “Allora ragazzi sono arrivata, ce ne siamo andati, più o meno quasi tutti, altri sono rimasti fuori. Io ho voluto certificare che stavamo evacuando. Ovviamente non c’era un pericolo, le fiamme non arrivavano. Era una misura di prevenzione, di sicurezza. Siamo andati tutti via, io all’inizio pensavo non fosse, in realtà pensavo stessero facendo uno scherzo gli autori, poi c’è stata la voce, come avete sentito, che bisognava evacuare. Comunque stiamo tutti bene, l’incendio è qua vicino, per sicurezza ci hanno fatto abbandonare l’edificio. Ho ritenuto opportuno fare vedere a tutti quello che stava succedendo… Il mio mestiere è certificare quello che accade”.

La conduttrice televisiva ha svelato anche che l’incendio sarà oggetto della prossima puntata della trasmissione televisiva: “Di fatti, domani, tratteremo anche questo caso perché abbiamo la nostra inviata sul posto che documenta quanto accaduto. Speriamo che riescano a spegnerlo in fretta”.