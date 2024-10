Fonte: IPA Penelope Cruz e Salma Hayek

Penelope Cruz e Salma Hayek? Un duo iconico. Non sono solo grandi amiche, ma due icone della moda: se poi agli eventi si tengono per mano… ecco che la magia è assicurata. Agli Innovator Awards, abbiamo visto una parata di stelle di tutto rispetto: Ariana Grande, Reese Witherspoon, Emily Ratajkowski. Ma New York è ai piedi della Cruz e della Hayek: nella città che non dorme mai, hanno incantato tutti con look perfetti.

Penelope Cruz e Salma Hayek, i look agli Innovator Awards

Sia Penelope Cruz quanto Salma Hayek hanno portato la loro idea di glamour all’evento. La prima ha optato per un abito argentato, scintillante e super attillato, con top scollato, design drappeggiato e spacco proibitivo. Il tutto abbinato a scarpe con tacchi a spillo: il dettaglio giusto per osare con stile. Anche la pochette è abbinata sulle medesime tonalità dell’abito, mentre per i capelli li ha lasciati sciolti in onde morbide.

Al fianco della Cruz, Salma Hayek, con un abito sartoriale, lungo e rosso, senza spalline: un look più moderno, con vita strutturata. La silhouette squadrata ha messo in risalto la figura meravigliosa della Hayek: per il beauty look, un grande classico per lei, chioma sciolta che ricade sulle spalle.

L’amicizia tra Penelope Cruz e Salma Hayek

Quella tra Salma Hayek e Penelope Cruz è una delle amicizie di lunga data di Hollywood. Non è la prima volta che si mostrano insieme sul red carpet, magari posando a braccetto e persino tenendosi per mano, scambiandosi sempre sorrisi calorosi a favore di telecamera. Da più di due decenni, le star condividono un profondo affetto e un legame che affonda le radici nelle loro origini, oltre che nelle prime esperienze che hanno avuto a Hollywood. Dove, si sa, poter contare su un vero amico fa la differenza.

La Cruz e la Hayek si sono conosciute a Los Angeles durante i primi anni 2000: sin da subito hanno stretto un rapporto genuino e autentico che negli anni si è rafforzato sempre di più, tanto che la Hayek ha definito la Cruz come la sua “sorella gemella”. E, proprio come fanno i veri amici, si sono sempre supportate a vicenda, sia sullo schermo quanto nella vita reale: hanno avuto la possibilità di recitare insieme nel film Bandidas del 2006.

Quando la Cruz si è trasferita negli Stati Uniti dalla Spagna, ha vissuto insieme a Salma Hayek: un periodo che entrambe ricordano con grande affetto, in cui sono diventate davvero delle “sorelle”. Del resto, la Hayek l’ha accolta a braccia aperte proprio perché sapeva cosa si provava a vivere in un luogo sconosciuto, in cui si parla un’altra lingua. In occasione dei compleanni, le due si fanno spesso gli auguri a vicenda su Instagram: “Quando arriva un altro anno, è confortante sapere che non siamo soli.Ci saremo sempre attraverso questa vecchia amicizia, che è l’unica cosa che invecchia, perché tu ed io di certo no”. Un duo unico, tra amicizia, affetto e una dose extra di fashion.