Paola Iezzi regina di look a X Factor, gli abiti iconici tra trasparenze e scollature

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Paola Iezzi

Finisce un’avventura per Paola Iezzi: nell’ultima puntata di X Factor andata in onda la giudice – alle prese con l’importante ruolo per la prima volta – ha perso la sua ultima concorrente, Lowrah. Ciò che non ha affatto perso, però, è sicuramente il suo iconico stile, a partire dall’introduzione alla serata che è stata epica nelle sue mani ed in quelle di Giorgia ad incantare con le loro voci potentissime platea e pubblico a casa. Nemmeno il look sfoggiato dall’artista per sostenere l’esibizione è passato inosservato, ovviamente, denso del giusto intreccio tra sensualità ed eleganza. I dettagli? Eccoli.

Paola Iezzi in abito nero e cravatta per il suo ultimo Live da giudice

Dovessimo individuare un filo conduttore ad accomunare le mise da prima serata esibite da Paola Iezzi ad X Factor questo sarebbe sicuramente la cosiddetta sexiness, per ricorrere ad una terminologia cara al suo ironico ed esuberante personaggio.

La mora di Paola e Chiara ha affrontato l’esperienza del suo incarico da giudice per il programma Sky scegliendo sempre un abbigliamento piuttosto provocante, condito di immancabile e grande sarcasmo, sebbene accompagnato da un certo quantitativo d’eleganza di fondo.

L’ultimissimo si costituiva di un lungo abito nero aderente in pizzo e con spalline sottili, contraddistinto da un interessante gioco di trasparenze che vedeva alternate porzioni di tessuto satin a generose velature.

Fonte: IPA

Il dettaglio caratterizzante, che non è certo sfuggito, è stato quello della presenza di forti elementi astutamente rubati al mondo mannish a creare un netto contrasto con l’allure iperfemminile predominante: incorporati alle estremità dell’abito vi erano un colletto e dei polsini di camicia, rigorosamente bianca, completati da cravatta nera semilucida. Ai piedi la cantante portava dei sandali con cinturino e maxi plateau, anch’essi neri, mentre la lunga chioma scura era acconciata in uno strettissimo chignon.

I seducenti look di Paola Iezzi ad X Factor

L’ensemble in oggetto era probabilmente anche questa volta frutto delle abili menti di Dolce&Gabbana, scelta (ottima e affatto biasimabile) ricorrente per Paola Iezzi in questa stagione all’insegna della musica. È sufficiente appena una rapida occhiata alle mise precedenti per dedurlo.

Un’impronta similare era infatti quella a distinguere il look di qualche Live fa, composto da tubino nero satin con fascia alta in vita e spacco, dal quale delle leggere calze velate facevano capolino, top tempestato di cristalli argento e papillon nero lucente. Anche in quel caso era presente il dialogo tra audaci trasparenze ed elementi di ispirazione maschile.

Stesso discorso per il provocante tailleur total black tutto vedo-non vedo e pelliccia sfoggiato tempo addietro: il tasso di sensualità qui era altissimo, a partire dalla giacca avvitatissima e semitrasparente con stecche a vista sino allo scollo profondo arricchito da fake fur.

La firma di Dolce&Gabbana si nascondeva – ovviamente – anche dietro alla diavolessa portata in scena la scorsa puntata, travestimento reso possibile non solo dal paio di corna sul capo ma anche grazie all’aderentissimo tubino lucido color rosso intenso completo di struttura a corsetto. Ed ecco, anche lì, una pelliccia nera e voluminosa cingere le spalle della cantante proprio come le maggiori tendenze capispalla comandano.