Nunzia De Girolamo vuole il posto di Caterina Balivo, l’indiscrezione

La stagione tv è ancora agli inizi ma si parla già della prossima: Nunzia De Girolamo sarebbe in lizza per sostituire Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai1

Fonte: IPA Nunzia De Girolamo e Caterina Balivo

Caterina Balivo a rischio. Pare che Nunzia De Girolamo, ex parlamentare oggi conduttrice in carriera, abbia messo gli occhi sullo spazio che da circa due anni è occupato dalla collega di Aversa. Quest’ultima continua a non ottenere i risultati sperati nonostante il suo programma – La volta buona – sia stato rinnovato per il secondo anno consecutivo dopo il flop dello scorso anno. E per questo i vertici Rai starebbero valutando un cambiamento importante in quella fascia di palinsesto.

Nunzia De Girolamo sostituisce Caterina Balivo?

Dopo il buon successo di Estate in diretta e Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo vorrebbe maggiore spazio in televisione, dove è arrivata in seguito al suo addio alla politica. A riportare l’indiscrezione è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “L’ex parlamentare ha un sogno che vorrebbe si realizzasse a breve giro: condurre un programma popolare nella fascia oraria attualmente occupata da La volta buona di Caterina Balivo…”.

In virtù degli ascolti raggiunti con i suoi ultimi programmi Nunzia avrebbe ottime chance di sostituire la Balivo: “La De Girolamo, forte dell’amore che il pubblico le ha dimostrato nella scorsa edizione di Estate in diretta, potrebbe riuscire nel suo intento se Caterina dovesse prendere altre strade professionali…”.

Proprio in una recente intervista al Corriere della Sera, Caterina Balivo ha ammesso tra le righe una certa stanchezza della televisione, che ha addirittura definito “stantia”.

“A 25 anni conducevo la stessa fascia oraria di oggi e allora potrei dire: sei rimasta lì. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. Loro sono andate avanti facendo anche altro, ma hanno un’età diversa dalla mia: c’è tempo”, ha detto.

Caterina Balivo e le frecciate agli autori de La volta buona

Negli ultimi due anni non sono poi passate inosservate le frecciatine che Caterina Balivo ha rivolto agli autori de La volta buona, programma con il quale è tornata in video nel primo pomeriggio nel 2023 dopo aver abbandonato sempre la stessa fascia oraria durante la pandemia.

Un anno fa aveva esordito nel nuovo format con uno strano discorso di apertura: “Ce la metteremo tutta. Con un gruppo di lavoro fantastico, che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà”. Poi la stoccata in diretta: “Gli autori vogliono così” e un finale di stagione decisamente amaro: “180 puntate non sono servite a niente”.

Anche in questi mesi non sono mancate delle punzecchiature: “Non mi piacciono i giochi in tv”, ha dichiarato la Balivo, facendo riferimento sempre a segmenti e blocchi voluti dagli autori. Inoltre nell’intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino ha attaccato senza mezzi termini i conduttori maschi che, secondo la Balivo, avrebbero una vita decisamente più facile.

“Il punto è che noi donne possiamo avere registri diversi, gli uomini molti meno. Dove lo trovi uno che ti fa l’intervista a cuore aperto? Lì ci mettono le donne e per scarto arrivano gli uomini a fare le cose più facili, guarda caso con tempi che conciliano molto bene sia la dimensione familiare che l’aperitivo”, ha fatto notare.