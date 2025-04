Dargen D’Amico, testo e significato di Nullatenente, il nuovo singolo

Fonte: IPA Dargen D'Amico

Dargen D’Amico torna in radio e sulle piattaforme con Nullatenente, un nuovo singolo nato dalla collaborazione con Massimo Pericolo e Jake La Furia. Un pezzo che, ancora una volta, promette di farci ballare senza tralasciare il lato più riflessivo della musica, vera cifra stilistica del cantante di Onda Alta. Ecco testo e significato del brano.

Significato di “Nullatenente”, la canzone di Dargen D’Amico

A distanza di un anno da Onda Alta, il suo brano sanremese che ha saputo regalare una visione sempre più riflessiva della sua discografia, Dargen D’Amico torna a fare musica con un nuovo singolo. Il pezzo, in rotazione dal 4 aprile, si intitola Nullatenente, dimostra come leggerezza sonora e profondità possano coesistere armoniosamente.

Il nuovo brano mescola infatti sonorità dance di fine millennio a strofe intense e introspettive, creando un contrasto che conquista al primo ascolto grazie anche alla collaborazione con due nomi di peso della scena rap italiana: Massimo Pericolo, amatissimo per la sua scrittura diretta e senza filtri, e Jake La Furia, con cui Dargen D’Amico torna a lavorare dopo più di vent’anni dallo scioglimento delle Sacre Scuole.

I tre artisti, all’interno di Nullatenente, riflettono sui cambiamenti della propria vita, analizzando il passato con una consapevolezza diversa. Per la produzione, Dargen ha deciso di affidarsi a Gabry Ponte, che è pronto a partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza di San Marino con il brano Tutta l’Italia.

Un mix perfetto per un pezzo che, con un ritornello ipnotico in verso stile Dargen, è pronto a farci ballare ma anche riflettere ricordandoci che la musica, come la vita, è fatta di contrasti perfetti.

“Nullatenente”, testo della canzone

Perché stare troppo soli

Rende infami

I cani e i buoni

Se questa vita è stupida

È più stupida senza te

Su questa musica ti giuro che

Ci sarò per sempre

Non sarai più nullatenente

Ho un cuore mega che quando io dormo prega per me

Perché sa quanto la mia nonna ci teneva

Questa santa non mi salva anche se suono il sole in sala

Dice che è stanca e vuole aria, gloria

Non perderti questa danza

Magari è una gravidanza

In molti siamo nati dai genitori ubriachi in vacanza

Per ogni cosa che scrivo

Dici è complesso di Edipo

Ma dai lo sai che mamma non è il mio tipo

Se questa vita è stupida

È più stupida senza te

Su questa musica ti giuro che

Dentro il bicchiere

Facciamo cadere

La luna piena

Piena di sé

Dentro il privè

Su questa musica ti giuro che

Ci sarò per sempre

Non sarai più nullatenente

La mia adolescenza in mezzo alle crisi di panico

Non per una testa con la me**a sopra il tavolo

Per fare sta roba ho fatto un patto con il diavolo

In zona ora mi fermo solo il tempo del semaforo

Giro ancora in zona

C’è un nuovo McDonald

Ma niente funziona

Per quelli come me

F***lo la scuola

Puntiamo alla buona

Senti come suona

Vengono per me

Se questa vita è stupida

È più stupida senza te

Su questa musica ti giuro che

Dentro il bicchiere

Facciamo cadere

La luna piena

Piena di sé

Dentro il privè

Su questa musica ti giuro che

Ci sarò per sempre

Non sarai più nullatenente

Se questa notte è l’ultima

Mettimi in bocca una molly

Voglio sbagliare strada con di fianco te che barcolli

La vita è mentirosa

Però io non credo agli imbrogli

E quindi non ho aperto i quaderni però ho fatto un sacco di fogli

Sono cambiato

Perché ho sepolto il passato

E per ogni mio peccato

Oggi non sai più chi è stato

Come le stragi di stato

Mettimi a palla la musica

Dentro alla macchina chiusa

E fammi le fusa

Raga ho finito

Vi chiedo scusa

Sono cambiato

Sono stato all’inferno

Non vedo me quando mi guardo allo specchio

Perché io non

Io non cambio destino

E morirò

Lo so

Ma ora respiro

Sono cambiato

Sono stato all’inferno

Non vedo me quando mi guardo allo specchio

Perché io non

Io non cambio destino

E morirò

Lo so

Ma ora sto in giro

Se questa vita è stupida

È più stupida senza te

Su questa musica ti giuro che

Dentro il bicchiere

Facciamo cadere

La luna piena

Piena di sé

Dentro il privè

Su questa musica ti giuro che

Ci sarò per sempre

Non sarai più nullatenente