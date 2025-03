Carl Brave, testo e significato di Morto a galla, il nuovo singolo

Fonte: IPA Carl Brave

A due anni dall’uscita del suo ultimo album, Carl Brave torna a fare musica pubblicando Morto a galla, il suo nuovo singolo.

Un pezzo in cui il cantante si propone di raccontare un lato inedito della sua città, Roma, in cui non tutto appare romantico e patinato. Ecco testo e significato del nuovo singolo.

“Morto a galla”, significato della canzone di Carl Brave

Era il 2023 quando Carl Brave aveva pubblicato Migrazione, un album che mixa sonorità e intimità attraverso pezzi in collaborazione con grandi artisti del panorama musicale come Dargen D’Amico, Mara Sattei e Noemi.

Un album che si configura come un viaggio anche attraverso la sua città natale, Roma, in cui il cantante affonda radici e ricordi nostalgici. Un tema a lui caro che riscopre a distanza di tempo con Morto a Galla, il suo nuovo singolo in uscita il 28 marzo 2025.

Questa volta, però, Carl Brave vuole raccontare altre realtà, volgendo lo sguardo a una città che diventa protagonista nascosta, forse meno romanica ed evocativa, densa di ombre, proprio come la vita.

Roma, in questo singolo, non è solo monumenti magici alla luce dei tramonti, ma un luogo che mixa magnificenza e brutalità in un parallelismo che il cantante utilizza per raccontare ancora una volta qualcosa di sé.

Un pezzo che disegna un nuovo percorso e un’evoluzione dell’artista romano, coerente con se stesso e la sua musica, ma capace di sperimentare e aprirsi a nuovi mondi e visioni.

“Morto a galla”, testo del singolo di Carl Brave

Scontri grevi dopo il derby

Giallorossi sugli schermi

Scollatura rosa shocking

Che ti mette sull’attenti

Il tuo amico finto friendly mette solo finte Fendi

Alessietto che finaccia preso a calci dietro ar Belli

Cerco l’amore in una troia

Marco l’accento di Roma

Tu prendi una cotta in una porta a vetri di via Gola

I 4 spicci che ti flexi, non ti paghi gli alimenti

Lo sai bene trans e perni ti sputtani gli stipendi

Bevo all’eccesso fino a che non muoio in strada

Avessi un’arma in mano adesso ti darei una fucilata

Lei ha 2 gambe lunghe come una gazzella africana

Io ho chilometri di braccia come Victor Wembanyama

Invecchio dentro una Penthouse, come il vecchio di playboy

Metti la musica house, droga parlerà di noi

Zombieland dietro al Calisto parli piano non capisco

Se mi gufi fammi un fischio

Gira al largo che ti pisto

Il mio disco che rimbomba

Fasci che fanno la ronda

Non portare un vino buono porta un’amica che abbonda

Spacco in 2 una carbonara co un fratello di Pescara

Vado a letto ieri mi risveglio dentro ad una bara

Io pensavo fossi mia

Ma mi sa ch’era empatia

Palazzoni all’orizzonte, sogno di scappare via

Sembra il ponte di Manhattan

Mettimi una nota sola, faccio come a Sarabanda, chiuso dentro questa stanza

Sono solo un morto a galla

Che sprofonda giù in apnea

Lacrime e sangue lacrime e sangue in mezzo alla marea

Alzo bandiera bianca

Insulti da quella platea

Lacrime e sangue lacrime e sangue sotto la marea

Cazzotti in faccia nella piazza a San Lorenzo

Mio fratello con il sangue sulla maglia della Champion

La gente dorme so le 2 fate silenzio

Beccarsi per lanciare uova a Richard Benson

Accovacciati dietro le auto parcheggiate

Le volanti a passo d’uomo ci continuano a cercare

Ho perso un vecchio amico e non gli ho detto ciao

La vita tranva come un middle di Buakaw

Il numero di quella scaglia se lo vuoi sì te lo giro facci pure badabum badambim

Facci un giro

Mi risveglio sotto shock

Chiamo il doc, ciao Giusè

Mi sento come in K-hole

Dammi una mano te

Empatia, mia, con la tua malattia

Così tanto insieme a te che poi mi so ammalato anch’io

Non sentire questi rumors perché tutto andrebbe in fumo

Poi ci siamo spinti via, come a una battle di sumo

Sono solo un morto a galla

Che sprofonda giù in apnea

Lacrime e sangue lacrime e sangue in mezzo alla marea

Alzo bandiera bianca

Insulti da quella platea

Lacrime e sangue lacrime e sangue sotto la marea

Lacrime e sangue lacrime e sangue sotto la marea

Lacrime e sangue lacrime e sangue sotto la marea