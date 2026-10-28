Money Road 3 si farà: l’annuncio di Fabio Caressa e come candidarsi

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Fabio Caressa

Money Road 3 si farà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fabio Caressa, conduttore dello show, che ha pubblicato su Instagram un video in cui ha svelato che la terza stagione del reality si farà, ma soprattutto che i casting sono stati aperti.

Torna Money Road 3

L’annuncio sui social di Fabio Caressa è arrivato dopo che negli ultimi mesi si era parlato di una scelta di Sky di non rinnovare Money Road. Una indiscrezione che aveva deluso moltissimo i fan della trasmissione e che aveva sorpreso, considerando anche gli ottimi ascolti dell’ultima edizione e i riscontri sui social.

Poi il colpo di scena: Money Road 3 si farà. A raccontarlo lo stesso conduttore che ora è in cerca di nuovi viaggiatori pronti a mettersi alla prova fra tentazioni e lunghissimi trekking in mezzo alla foresta.

“Ne avete lette tante, e quindi è giusto che vi dia una spiegazione – racconta nel video il giornalista e presentatore -. La terza stagione di Money Road è in arrivo. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare delle scelte, anche se sono difficili. Quando sei di fronte a un bivio sai cosa perdi ma non sai cosa troverai. Io ho provato a resistere… ma di fronte a certe tentazioni come fai?”.

Come partecipare a Money Road 3

Come partecipare al programma Money Road 3? Dopo il successo delle stagioni passate sono tante le persone che vorrebbero partecipare al reality e confrontarsi con sfide sempre più difficili.

Il meccanismo dello show di Sky è molto semplice. Si basa infatti su un esperimento strategico e sociale che coinvolge benessere individuale e interesse collettivo. 12 persone comuni sono costrette ad affrontare un trekking durissimo di ben 12 giorni nella giungla, fra privazioni e difficoltà.

Si inizia con un montepremi di 300mila euro da dividere fra i partecipanti una volta arrivati alla fine dell’avventura. Lungo il loro cammino i concorrenti incontrano alcune tentazioni, da cibo di qualità a docce calde, sino a letti comodi e vari privilegi personale. Ogni volta che un concorrente sceglie di cedere ad una tentazione, il costo di quella tentazione viene sottratto dal montepremi di tutto il gruppo.

Per partecipare a Money Road 3 è essenziale candidarsi online tramite la pagina dedicata ai casting di Blu Yazmine, la società di produzione del reality. I requisiti principali sono la maggiore età (bisogna aver compiuto già 18 anni) e voglia di mettersi alla prova.

La procedura va seguita interamente online Per prima cosa collegati alla pagina Casting Blu Yazmine, seleziona il form dedicato specificatamente ai concorrenti di Money Road e compilalo.

Inserisci i tuoi dati personali, riempiendo i vari campi relativi e aggiungendo una breve presentazione. Fra gli aspetti fondamentali per essere presi c’è un video di presentazione in cui bisogna raccontare la propria vita, i propri interessi e le passioni in generale. Ma soprattutto va svelato il motivo per cui si vuole prendere parte alla trasmissione.

Vanno poi aggiunte alla domanda 3 foto in primo piano e 3 foto che dovranno essere a figura intera. Infine è richiesto l’inserimento dei link ai profili Facebook, Instagram e Tik Tok.