Miss Italia 2025 torna in Rai in modo “speciale”: quando e dove vederlo

Dopo diversi anni di pausa, "Miss Italia 2025" fa il suo ritorno in Rai in una nuova veste digitale: ecco dove vedere la finale

IPA Miss Italia, Patrizia Mirigliani insieme a Ofelia Passaponti nel 2024

Dopo sei anni di assenza dalla programmazione della TV pubblica, Miss Italia fa il suo ritorno in casa Rai. Il concorso che da sempre mette sotto i riflettori la bellezza femminile da nord a sud dello Stivale è pronto a incoronare una nuova vincitrice a settembre.

Ma c’è una novità importante rispetto all’ultima volta: a differenza dell’edizione 2019, la finalissima non andrà in onda su Rai1. Scopriamo insieme dove e quando seguire l’evento.

“Miss Italia 2025”, il ritorno in Rai (ma in digitale)

Negli ultimi anni, la Rai ha fatto a meno di Miss Italia nei suoi palinsesti principali: dopo il 2012, e fatta eccezione per il 2019, quando il concorso era tornato in TV per festeggiare l’80° anniversario, la manifestazione era uscita definitivamente dal radar della rete.

Nel 2025 Miss Italia torna ufficialmente sulla TV di Stato, ma in versione digitale, segnando una svolta rispetto al passato: niente prima serata su Rai1, ma una presenza sulle piattaforme streaming.

Dopo la vittoria di Ofelia Passaponti nel 2024, l’edizione 2025, la numero 86, riporta il cuore del concorso e la sua patron Patrizia Mirigliani nelle Marche, una delle regioni che negli ultimi anni ha più sostenuto il progetto.

Dal 2 al 5 settembre, le prefinali nazionali si terranno a Numana, ospitate dal Centro Vacanze De Angelis, mentre la finalissima si svolgerà il 15 settembre al Palazzo dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.

A contendersi il titolo sono 40 ragazze, venti delle quali rappresentano le regioni italiane, mentre le restanti saranno scelte tra le 200 prefinaliste che hanno partecipato a oltre 450 selezioni in tutta Italia.

“Porto San Giorgio c’è ancora. Con grande orgoglio saluto il ritorno della finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale“, ha spiegato il sindaco, Valerio Vesprini.

Roberto Sergio ha invece sottolineato l’importanza della trasmissione della finale di Miss Italia 2025: “Questa collaborazione sottolinea l’impegno della nostra Tv e di Raiplay nel offrire contenuti di alta qualità e nel consolidare il suo ruolo come piattaforma di eccellenza per eventi di grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. La manifestazione rappresenta un appuntamento imperdibile nel panorama dello spettacolo, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti, che si tratta del primo talent che ha dato la possibilità a tante ragazze di affermarsi successivamente nel mondo del cinema e della televisione”.

Dove e quando vedere la finale di “Miss Italia 2025”

La finale di Miss Italia 2025, è programmata per il 15 settembre a Porto San Giorgio, nel cuore delle Marche, e sarà possibile seguirla in diretta streaming su RaiPlay. La storica competizione torna così all’interno dell’ecosistema Rai, anche se in una forma nuova e interamente digitale.

Accanto alla piattaforma della TV di Stato, l’evento sarà trasmesso anche da San Marino RTV, visibile sul canale 550 del digitale terrestre. Una doppia finestra che amplia la visibilità del concorso pur rimanendo fuori dai circuiti classici della prima serata. Un ritorno atteso, in una veste più contemporanea, che sicuramente sarà gradito agli amanti di un concorso ormai consolidato e molto longevo come Miss Italia.