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Getty Images Pippo Baudo a Fantastico con Lorella Cuccarini e Alessandra Martines

Spopola l’effetto nostalgia in tv. La Rai si prepara a rispolverare un altro titolo che ha segnato la storia del piccolo schermo: Fantastico. A trent’anni dall’ultima edizione, lo storico varietà del sabato sera tornerà nella prima parte del 2027 con due puntate evento. Un progetto ambizioso, che punta a recuperare una formula di intrattenimento progressivamente scomparsa dai palinsesti. E che rappresenta una delle scommesse più importanti della prossima stagione della tv di Stato.

Fantastico torna su Rai 1 dopo 30 anni

L’obiettivo della Rai è riportare in prima serata il grande varietà di una volta, senza necessariamente riproporre una copia dello spettacolo che ha accompagnato intere generazioni di telespettatori. Una sfida tutt’altro che semplice, soprattutto in un panorama televisivo profondamente cambiato rispetto agli anni Ottanta e Novanta.

L’intenzione sarebbe quella di affiancare ai programmi che oggi costituiscono i pilastri dell’intrattenimento di Rai 1, da Tale e Quale Show alle diverse declinazioni di The Voice, passando per Ballando con le Stelle e il confermato ritorno di Canzonissima, uno spettacolo dalla formula differente.

Niente giurie, votazioni o competizioni tra personaggi famosi e gente comune, ma un varietà puro, nel quale musica, danza, comicità e spettacolo possano tornare protagonisti. Una proposta in controtendenza rispetto alla centralità assunta dai talent show negli ultimi anni.

La storia di Fantastico, da Pippo Baudo a Raffaella Carrà

Nato nel 1979, Fantastico ha rappresentato per anni uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana. Alla conduzione si sono alternati alcuni dei nomi più prestigiosi dello spettacolo, da Pippo Baudo ad Adriano Celentano, da Raffaella Carrà a Corrado.

A rendere memorabili le prime edizioni contribuì la regia visionaria di Enzo Trapani, insieme alle esibizioni di Heather Parisi, alle sue indimenticabili sigle Disco bambina e Cicale, alle imitazioni di Gigi Sabani e agli interventi comici di Beppe Grillo. Senza dimenticare Lorella Cuccarini e Alessandra Martines.

Erano gli anni dei grandi investimenti televisivi, degli ospiti internazionali e degli ascolti milionari, favoriti anche da un contesto mediatico molto diverso da quello attuale.

Con il tempo, però, la crescente concorrenza delle televisioni commerciali cambiò gli equilibri. Nel 1997 La Corrida di Corrado, su Canale 5, riuscì a superare negli ascolti lo show di Rai 1. Quell’edizione fu segnata anche dal clamoroso abbandono di Enrico Montesano, sostituito da Giancarlo Magalli, chiamato ad affiancare Milly Carlucci.

Chi condurrà il nuovo Fantastico: le ipotesi della Rai

Il nodo principale riguarda ora la conduzione. In Rai sarebbero al vaglio diverse possibilità: affidare lo spettacolo a uno dei volti di punta della rete, puntare su una conduzione corale che riunisca alcuni dei protagonisti dell’intrattenimento pubblico oppure sorprendere i telespettatori con un nome inaspettato.

Ai vertici dell’azienda la consapevolezza sarebbe quella di non poter sbagliare. Il peso della storia di Fantastico impone particolare attenzione nella costruzione del progetto, tanto che non sarebbe escluso un ripensamento qualora il risultato non fosse ritenuto all’altezza delle aspettative.

La vera sfida sarà trovare un equilibrio tra memoria e innovazione, evitando che l’effetto nostalgia diventi l’unica ragione del ritorno. Perché recuperare un titolo glorioso è relativamente semplice. Ma restituirgli la capacità di conquistare il pubblico, trent’anni dopo, è tutta un’altra storia.