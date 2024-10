Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: clamorosi risvolti nel caso di Greta Spreafico

Fonte: IPA Federica Sciarelli

Misteri irrisolti ed epiloghi inattesi nella puntata di Chi l’ha visto? del 16 ottobre in onda alle 21.20 su Rai 3. Molteplici, e molto variegati, i casi affrontati da Federica Sciarelli, da anni al timone del programma: tra le storie passate in rassegna, ancora la scomparsa della 16enne Anastasia Ronchi e il mistero di Greta Spreafico e della sua eredità milionaria. Non sono mancati, come di consueto, appelli e segnalazioni, che rendono i telespettatori parte integrante ed attiva dello show.

I risvolti clamorosi nel caso di Greta Spreafico

Inedite testimonianze sono arrivate sul caso di Greta Spreafico, la cantante 53enne originaria di Erba sparita il 4 giugno 2022 a Porto Tolle. Le indagini, fino ad oggi, si erano concentrate su due uomini: il giardiniere Andrea Tosi, con cui Greta ha trascorso la notte prima della sua sparizione; e l’ex compagno della donna, Gabriele Lietti. Su richiesta della famiglia, l’inchiesta è stata riaperta: i genitori della 53enne pensano che alla base dell’omicidio possa esserci un movente economico. La Spreafico aveva infatti redatto un testamento nel 2021 a favore del compagno.

Nello studio di Federica Sciarelli c’è il cugino di Greta, Romano, che parla di importanti novità sulla vicenda. Sono infatti stati resi noti alcuni messaggi inviati dalla donna ad un investigatore privato del quale aveva deciso di avvalersi: negli audio, la cantante spiegava di avere paura. Ma cosa la spaventava? “Greta è sempre stata in tribunale nell’ ultimo periodo con i fratelli. In particolare con Simone. Senza voler accusare nessuno, non erano semplici diverbi: c’era qualcosa di più” ha spiegato Romano. “Vengo chiamato una mattina intorno alle 5 da lei che mi spiega di aver assoldato un investigatore privato per indagare su un avvelenamento che pensava i suoi fratelli avessero ordito ai suoi anni. Di Simone aveva una paura folle” ha precisato l’uomo, specificando di non credere che sua cugina si sia suicidata: “Greta non si è tolta la vita. Se l’avesse davvero fatto, lo avrebbe fatto in modo plateale”.

Romano ha quindi parlato anche del rapporto della 53enne con il fidanzato: “Greta aveva litigato con Gabriele perché lui si era accorto che lei aveva fatto finta di tagliarsi le vene. Lui le aveva detto che non poteva fare queste cose davanti ai figli piccoli. Per questo motivo lei se n’era andata ed era tornata dalla famiglia, ma il legame tra i due era rimasto”.

Piergiorgio Donà, altro cugino della donna scomparsa, ha tuttavia telefonato in studio per correggere alcune inesattezze: “Greta da parecchio tempo soffriva da un punto di vista psichiatrico, ma non accettava la sua malattia. Aveva problemi, è stata ricoverata. Quando mio zio si è ammalato lei gli è stata molto vicino, e nel momento in cui è morto ha deciso di lasciare tutto a lei. Ma né la madre, né il fratello di Greta hanno mai impugnato il testamento, riconoscendo il suo impegno”. L’uomo prosegue con la sua versione dei fatti: “Io e Greta siamo sempre stati molto vicini. Romano invece si è avvicinato negli ultimi 7-8 mesi. Non so se sia venuto fuori adesso perché hanno una società. La settimana prima di sparire l’ho incontrata e mi aveva chiesto se per cortesia potevo informarmi se la sua famiglia la rivoleva, in quanto si era lasciata con Gabriele. Greta non guida, lei si faceva portare in giro dal giardiniere”.

Essendo tuttavia le vicende della famiglia Spreafico molto intricate, Federica Sciarelli ha proposto ai suoi ospiti di continuare a fare luce sull’accaduto nelle prossime puntate dello show.

La scomparsa di Anastasia Ronchi

Da diverse settimane, il padre della 16enne Anastasia Ronchi, scomparsa da Viareggio a settembre, torna a “Chi l’ha visto?”per parlare dell’allontanamento della figlia. Già nella scorsa puntata del programma, l’uomo aveva reso noti i suoi sospetti nei confronti di Paul, un uomo senza fissa dimora di cui la ragazza si sarebbe invaghita.

“Ha dei problemi psichiatrici e se non prende le sue medicine possono esserci danni irreversibili. Sono passati 44 giorni e potrei anche pensare che sia successo qualcosa di drammatico. Ho paura che sia stata immessa nel tunnel della droga viste le persone che stava frequentando” ha ribadito facendo un nuovo appello. Ad oggi, tuttavia, non ci sono novità sulle sorti della ragazza.