Fonte: Ansa Caterina Balivo

La nuova, attesissima, seconda stagione de La volta buona sta per tornare. Caterina Balivo, reduce da un controverso red carpet al quale ha risposto con sorridendo, è pronta a tornare al suo posto e alla conduzione del contenitore pomeridiano con il quale è rientrata in servizio su Rai1. Il programma è stato confermato per il secondo anno di seguito visto il buon riscontro di pubblico che si è verificato con il trascorrere dei mesi, motivo per il quale si è deciso di riproporre lo show esattamente come l’abbiamo lasciato prima dell’estate.

Quando riparte La volta buona di Caterina Balivo

Caterina Balivo torna in tv con la nuova stagione de La volta buona il 9 settembre 2024 dalle ore 14. E, mentre il palinsesto di Mediaset è già ripartito, quello Rai attende ancora il primo grande lancio se facciamo eccezione per Affari tuoi di Stefano De Martino. Il programma si svolge, come di consueto, dal lunedì al venerdì e ha la durata di circa due ore, coprendo la fascia pomeridiana, un orario strategico per il pubblico italiano, soprattutto per quello casalingo. Il format prevede ancora una serie di rubriche e segmenti che spaziano dall’attualità, alla cronaca rosa, fino a momenti di riflessione su temi di interesse sociale.

La conduttrice partenopea, forte della sua esperienza in programmi come Detto Fatto e Vieni da Me, ha portato in La Volta Buona il suo talento nel creare un’atmosfera familiare e accogliente. Caterina Balivo ha saputo costruire uno spazio televisivo in cui gli ospiti si sentono a loro agio, permettendo loro di raccontare storie personali, di condividere esperienze e di confrontarsi su temi di attualità. Questa capacità di empatia è uno degli elementi che hanno reso il programma popolare tra il pubblico, che la vede come una figura amichevole e rassicurante. Un’impresa non facile, dopo il successo di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ma con costanza ha saputo riconquistare tutti quelli che avevano già imparato ad amarla.

Gli ospiti de La volta buona

La caratteristica distintiva del programma è la varietà degli ospiti che vengono invitati. Da personaggi dello spettacolo a esperti di vari settori, ogni puntata propone un mix di interviste e interventi che spaziano tra vari argomenti. Questa varietà permette al programma di mantenere alto l’interesse del pubblico, che può trovare contenuti di suo gradimento indipendentemente dai suoi gusti personali. Per questa scelta, Caterina Balivo si è anche scontrata con il disappunto di Milo Infante – conduttore di Ore 14 – che non ha proprio gradito la sovrapposizione con il suo programma e che, a suo dire, avrebbe causato qualche problema di troppo.

La Volta Buona non si limita all’intrattenimento puro, ma affronta anche temi più seri e di attualità. Ad esempio, durante le puntate sono stati trattati argomenti come il cambiamento climatico, l’inclusività, il ruolo delle donne nella società moderna e molte altre questioni rilevanti. Questi momenti di riflessione si integrano con il tono più leggero del programma, creando un equilibrio che è alla base del successo dello show. L’appuntamento è fissato per le ore 14 del 9 settembre, in diretta su Rai1 e in contemporanea su RaiPlay. Le tradizioni non si cambiano.