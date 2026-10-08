Bridgerton, ufficiale lo spin-off sulla storia di Violet ed Edmund. Trama e spoiler

Bridgerton avrà un nuovo spin-off: Netflix riporterà il pubblico nel passato per raccontare la giovinezza di Lady Violet e una storia d'amore che ha segnato il destino della famiglia

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IPA Violet Bridgerton e Penelope

L’universo di Bridgerton continua ad espandersi. Netflix ha deciso di accontentare le numerose richieste dei fan e dopo il successo de La Regina Carlotta è in arrivo un altro spin-off. Questa volta dedicato alla giovinezza di Lady Violet Bridgerton, la matriarca interpretata da Ruth Gemmell. Al centro della miniserie ci sarà il suo incontro con Edmund Bridgerton, l’uomo destinato a diventare suo marito e padre degli otto figli attorno ai quali ruotano le vicende della celebre famiglia londinese.

Bridgerton, Netflix annuncia il prequel su Lady Violet

Dopo aver raccontato – magistralmente – le origini della storia d’amore tra la Regina Carlotta e Re Giorgio III, Netflix torna a esplorare il passato dei personaggi che hanno contribuito al successo di Bridgerton.

La nuova miniserie sarà dedicata a Violet Bridgerton e al suo amore per il visconte Edmund: un rapporto fondamentale nella storia della famiglia, ma finora rimasto ai margini della narrazione.

A guidare il progetto ci sarà ancora una volta Shonda Rhimes, tra le principali artefici del fenomeno televisivo tratto dai romanzi di Julia Quinn. Rhimes e Nicholas Nardini saranno coinvolti nella scrittura, nella produzione esecutiva e nella supervisione creativa della miniserie. Tom Verica ricoprirà il ruolo di regista e produttore esecutivo, mentre Betsy Beers sarà tra i produttori esecutivi.

La trama ripercorrerà gli anni giovanili di Violet, dal suo debutto nell’alta società londinese fino all’incontro con Edmund, prima che i due costruiscano la famiglia conosciuta dal pubblico. Non è ancora stato annunciato il nome dell’attrice che interpreterà la giovane Violet, mentre Ruth Gemmell continuerà a essere il volto della matriarca nella serie principale.

La scelta di dedicare un prequel a questo personaggio non è casuale. Già nel 2023, dopo il successo de La Regina Carlotta, numerosi spettatori avevano espresso il desiderio di conoscere meglio il passato della viscontessa. Una curiosità alimentata soprattutto dalla quarta stagione, che ha restituito a Violet una centralità inedita.

Il passato ribelle di Violet e la confessione al figlio Benedict

Nella quarta stagione di Bridgerton, con al centro la love story tra Benedict (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha), Lady Violet è diventata una delle figure più interessanti della narrazione. Non più soltanto la madre premurosa, talvolta invadente e ossessionata dai matrimoni dei figli, ma una donna alle prese con il desiderio di ritrovare se stessa.

La relazione tra Benedict e Sophie, una giovane cameriera conosciuta durante un ballo in maschera nelle vesti della misteriosa Dama d’Argento, ha costretto Violet a confrontarsi con le convenzioni sociali del suo tempo. La viscontessa ha scelto di sostenere il figlio, difendendo Sophie e opponendosi alle pretese della perfida Araminta.

Ma è soprattutto una conversazione con Benedict ad aver rivelato un lato sconosciuto del suo carattere. “Ero impulsiva, passionale, selvaggia, spensierata”, ha confessato Violet, ricordando una giovinezza trascorsa a sfidare le aspettative dei genitori e a inseguire il proprio desiderio di libertà.

Poi il paragone tra i figli: “Anthony è proprio come tuo padre, ma tu… tu sei mio figlio. In tutto e per tutto”. Parole che hanno permesso di intravedere una donna molto diversa dalla figura composta e rispettosa delle regole che il pubblico ha imparato a conoscere.

Anche il rapporto con Lord Anderson ha contribuito a questa trasformazione. Dopo essersi riavvicinata sentimentalmente a un uomo, Violet ha deciso di rimandare il matrimonio, spiegando di aver trascorso così tanto tempo nei ruoli di moglie e madre da aver dimenticato la persona che era prima.

Una scelta che racconta il suo desiderio di indipendenza e che offre allo spin-off un punto di partenza particolarmente interessante: chi era davvero Violet prima di diventare Lady Bridgerton? E soprattutto, come riuscì Edmund a conquistare una ragazza tanto ribelle?

Bridgerton 5, Francesca e Michaela protagoniste della nuova stagione

L’annuncio dello spin-off arriva mentre Netflix è già al lavoro sul quinto capitolo di Bridgerton. Le riprese sono iniziate a Londra e, questa volta, la storia principale sarà dedicata a Francesca Bridgerton, interpretata da Hannah Dodd, e Michaela Stirling, a cui presta il volto Masali Baduza.

Si tratterà di una svolta importante per la serie, che per la prima volta metterà al centro della narrazione una coppia omosessuale. La vicenda si discosterà in maniera significativa dai romanzi di Julia Quinn, nei quali il personaggio di Michaela è in realtà un uomo, Michael Stirling.

Netflix ha inoltre già confermato una sesta stagione, che dovrebbe concentrarsi su Eloise Bridgerton, un altro dei personaggi più amati dal pubblico.