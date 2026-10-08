Baby K e Guè tornano insieme dopo 15 anni e fanno ancora scintille

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Getty Images Baby K e Guè tornano a cantare insieme: esce "Amore/Dilemma"

Baby K e Guè tornano a fare squadra con Amore/Dilemma, il nuovo brano che li riporta sulla stessa traccia dopo molti anni e che mescola sensualità e atmosfere urban.

Nel frattempo le loro carriere hanno preso direzioni molto diverse: Baby K è diventata una delle protagoniste dei tormentoni estivi, mentre Guè ha consolidato il suo posto nella scena rap italiana. Oggi si ritrovano in un momento molto diverso da quello degli esordi, ma con una collaborazione che sembra arrivare al momento giusto. Perché certe alchimie musicali, anche dopo diversi anni, possono ancora funzionare.

Baby K e Guè, “Amore/Dilemma” è tutta questione di attrazione

Quindici anni dopo la loro prima collaborazione, Baby K e Guè tornano a cantare insieme. Si chiama Amore/Dilemma il nuovo singolo, disponibile dal 9 ottobre 2026, e già dal titolo si capisce che la faccenda è tutt’altro che semplice: da una parte c’è l’attrazione, dall’altra quella voce che suggerisce di lasciar perdere. Solo che, quando la tentazione è forte, ascoltarla non è poi così facile.

Baby K gioca proprio su questa contraddizione, raccontando una situazione in cui la razionalità dovrebbe avere la meglio, ma finisce per perdere terreno. “Non è amore, è un dilemma” è la frase che racchiude il senso della canzone: non c’è bisogno di dare un nome a quello che sta succedendo per sapere che qualcosa sta succedendo.

E Guè? Il rapper si inserisce nel gioco, trasformando il brano in un botta e risposta tra due persone che si cercano, si provocano e sembrano sapere benissimo che tipo di effetto hanno l’una sull’altra. Tra notti, sguardi, riferimenti street e metafore legate alla malavita, Amore/Dilemma vive proprio di questo continuo tira e molla tra desiderio e controllo.

Ma, al di là del significato del pezzo, la collaborazione con Guè acquista un significato in più: Amore/Dilemma riporta Baby K a quella matrice urban che apparteneva ai suoi inizi, ma senza cancellare tutto quello che è arrivato dopo. Il pop, l’elettronica e le influenze internazionali che hanno definito il suo percorso restano parte del suo linguaggio. Solo che, questa volta, a riaccendere quella vecchia scintilla c’è una voce che conosce già molto bene.

Baby K e Guè, la prima volta insieme risale al 2011

Bisogna tornare indietro al 2011 per ritrovare la prima collaborazione tra Baby K e Guè. All’epoca Baby K era ancora agli inizi della sua carriera e si muoveva soprattutto nella scena hip hop italiana. Il suo nome non era ancora legato ai grandi successi estivi che sarebbero arrivati negli anni successivi e il suo percorso aveva un’identità decisamente più rap.

La collaborazione con Guè arriva proprio in quel periodo, con XXX Pt. 1 (Softcore). Da allora sono successe moltissime cose: Baby K è diventata una delle regine dei tormentoni da ombrellone, da Roma-Bangkok con Giusy Ferreri fino a Da zero a cento, ottenendo tantissimo successo, mentre Guè si è affermato come una delle figure più importanti e influenti della scena rap italiana.

Ritrovarsi oggi significa quindi mettere nello stesso brano due artisti che nel frattempo hanno fatto parecchia strada. Ma basta una canzone per riportare a galla quella vecchia sintonia. Quindici anni dopo, Baby K e Guè sembrano avere ancora qualcosa da dirsi.