Ascolti tv del 31 luglio, nemmeno Dirty dancing batte le Olimpiadi 2024

Lo sport è il grande protagonista dei palinsesti televisivi di quest’estate. Lo share lo premia e nemmeno il ricordo di un’icona come Patrick Swayze, protagonista di Dirty dancing in onda su Rai 1, può scalfire gli indici di ascolto delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Rai 2.

Mentre le Olimpiadi 2024 continuano a trionfare nello share (vedi i dati del 30 luglio), Rai 1 ha riproposto un grande classico del cinema anni Ottanta, Dirty dancing, con Jennifer Gray e il compianto Patrick Swayze.

Canale 5 ha trasmesso il film Uno di noi con Kevin Costner. Mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi ha condotto Zona Bianca con un intervento di Flavio Briatore che ha replicato alle rimostranze di imprenditori e politici locali seguite alle sue dichiarazioni sulla Puglia troppo cara.

Su Rai 3 a Newsroom si è parlato dell’uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh, il leader di Hamas che apre nuovi interrogativi sul Medio Oriente e sulla grave crisi internazionale.

Prima serata, ascolti tv del 31 luglio: le Olimpiadi al top con il 23,8% di share

Su Rai 1 Dirty dancing appassiona 1.816.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Uno di Noi ottiene 1.708.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 l’appuntamento in prima serata con le Olimpiadi di Parigi 2024 vince con 3.718.000 spettatori pari al 23.8% per il Nuoto in onda dalle 21:11 alle 22:49. Su Italia1 Chicago Fire piace a 851.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Rai3 NewsRoom Live segna 391.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 797.000 spettatori (7.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 366.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 194.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Prospettive di un delitto raduna 254.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 31 luglio

Su Rai1 Techetechetè è seguito da 1.849.000 spettatori con l’11.2%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.091.000 spettatori pari al 12.7%. Su Rai2, prima del TG2 dalle 20:27 alle 20:43, per le Olimpiadi di Parigi 2024, il Nuoto segna 3.499.000 spettatori pari al 22.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 990.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Caro Marziano è visto da 782.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.309.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 541.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 617.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ottiene 801.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 302.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 387.000 spettatori (2.4%)

Ascolti tv Preserale, dati del 31 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.666.000 spettatori pari al 16.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.459.000 spettatori pari al 19.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti piace a 1.324.000 spettatori (13.7%) mentre The Wall raccoglie 1.783.000 spettatori (15%). Su Rai2 l’appuntamento con le Olimpiadi di Parigi 2024 catalizza 1.810.000 spettatori pari al 15.7%, con la Ginnastica Artistica in onda dalle 18:26 alle 20:17, 2.249.000 spettatori pari al 14.8% con il Tiro a Volo dalle 20:17 alle 20:24.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 332.000 spettatori (3.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 433.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.797.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 611.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 467.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 141.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 189.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 310.000 spettatori con il 2.4%.