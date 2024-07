Dirty Dancing, Jennifer Gray era “troppo vecchia” per essere Baby. 5 curiosità sul film

Fonte: IPA Patrick Swayze e Jennifer Grey

Dirty Dancing, il film cult del 1987, continua a far battere i cuori di generazioni di spettatori con la sua storia d’amore indimenticabile e le sue coreografie mozzafiato. Oltre alla perfetta trasposizione di una storia universale e una colonna sonora iconica, Dirty Dancing nasconde dietro le quinte una serie di curiosità affascinanti che hanno contribuito a trasformarlo in un fenomeno culturale. Scopriamo insieme alcuni dei segreti più sorprendenti di questo classico senza tempo.

“Dirty Dancing”: 5 curiosità sul film

Jennifer Grey poteva essere “troppo vecchia” per Baby

Impossibile pensare a Dirty Dancing senza la performance dell’iconica Jennifer Grey nei panni di Baby. Inizialmente, però, i produttori avevano alcune riserve sulla possibilità di affidarle il ruolo da protagonista. L’attrice, che al tempo aveva 27 anni, era considerata troppo adulta per poter interpretare brillantemente il ruolo di una ragazzina di dieci anni più giovane.

I produttori diedero alla Grey 5 minuti per dimostrare che si stavano sbagliando: Jennifer Grey riuscì a portare avanti un provino davvero emozionante e molto convincente, ottenendo così il ruolo di Baby.

Le tensioni tra Jennifer Grey e Patrick Swayze

Insieme a Jennifer Grey, il protagonista assoluto di Dirty Dancing è Patrick Swayze, scelto per interpretare il carismatico insegnante di danza Johnny Castle. I due avevano già avuto modo di lavorare insieme nel 1984 sul set di Alba rossa: un’esperienza che aveva acceso dei rancori tra i due attori, che pare non andassero d’accordo sul set.

Nonostante la tensione tra Patrick Swayze e Jennifer Grey durante le riprese fosse evidente, ha comunque contribuito in modo positivo alla dinamica dei loro personaggi: la loro relazione di amore-odio fuori dal set ha infatti aggiunto un livello di intensità alle loro scene insieme.

Fonte: Getty Images

I riscaldamenti per le scene di ballo

Le scene di danza sono state coreografie da Kenny Ortega, che successivamente ha diretto anche High School Musical. Le prove erano intense e faticose, e spesso gli attori dovevano ripetere le scene più volte prima di ottenere il risultato desiderato.

La scena del lago

Le riprese sono state effettuate principalmente al Mountain Lake Lodge in Virginia e al Lake Lure in Carolina del Nord. Ancora oggi, molti fan visitano questi luoghi per rivivere la magia del film. L’iconica scena in cui Johnny e Baby si esercitano nel sollevamento nell’acqua è stata girata in un lago molto freddo: la temperatura era così bassa che i due attori hanno rischiato l’ipotermia.

La scena improvvisata

Il momento in cui Baby e Johnny stanno provando in sala e gattonano sulle note di Love is Strange è una delle scene più amate dai fan. Una situazione intima e romantica, che però è stata totalmente improvvisata. Il regista Emile Ardolino e tutto il team rimasero talmente contenti della scena che decisero di inserirla nel film nonostante non fosse in copione.

Questo non è l’unico momento improvvisato del film: anche la scena in cui Johnny accarezza Baby nel bungalow e lei scoppia a ridere non era scritta nel copione, ma è stata mantenuta nel film per la sua spontaneità.

“Dirty Dancing”, perché lo amiamo

Nonostante sia uscito più di 60 anni fa, Dirty Dancing è entrato nel cuore di moltissime generazioni perché è molto più di un semplice film: ambientato nell’estate del 1963, è un viaggio emozionale che ci trasporta in un’epoca di balli sfrenati, amori estivi e sfide personali. La chimica esplosiva tra Jennifer Grey e Patrick Swayze ha dato vita a una storia d’amore che è diventata iconica.

Fonte: IPA

Ma ciò che rende questo film davvero speciale è la sua capacità di trattare temi universali come la crescita personale, la lotta contro le ingiustizie sociali e il coraggio di seguire i propri sogni. Lo amiamo perché, ogni volta che rivediamo Dirty Dancing, ritroviamo quella magia che ci fa innamorare ancora una volta, ricordandoci di non mettere mai Baby in un angolo.