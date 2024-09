Ascolti tv del 25 settembre, Alessandro Siani batte Beppe Fiorello

Fonte: Getty Images Alessandro Siani

Alessandro Siani conquista la prima serata su Rai 1 con la commedia Tramite amicizia, ma non ha gioco facile perché Canale 5 risponde con Beppe Fiorello protagonista di I Fratelli Corsaro.

Scontro tra titani dunque nella prima serata di mercoledì 25 settembre. Rai 1 ha proposto in prima visione Tramite amicizia con Alessandro Siani. Lorenzo si è inventato un’agenzia piuttosto originale, per mezzo della quale offre sé stesso come amico a noleggio. Sa ascoltare, consigliare, tacere, consolare e la sua impresa, che si chiama “Tramite amicizia”, ha un discreto successo finché non sono proprio i suoi familiari a rivolgersi a lui.

Mentre Canale 5 ha proposto la penultima puntata della fiction I Fratelli Corsaro, con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, il primo un giornalista d’assalto e l’altro un composto avvocato.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Fuori dal Coro, mentre su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato delle morti di Amedeo Matacena e di sua madre e del ragazzo scomparso a Luogosanto in Sardegna due mesi fa.

Prima serata, ascolti tv del 25 settembre, vince Alessandro Siani con Tramite amicizia

Su Rai 1 Tramite amicizia incolla al piccolo schermo 2.214.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 la terza puntata de I Fratelli Corsaro conquista 1.870.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 la serie The Good Doctor intrattiene 770.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia Genoa-Sampdoria incolla davanti al video 1.629.000 spettatori con l’8.5% (primo tempo: 1.557.000 – 7.6%, secondo tempo: 1.698.000 – 9.7%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? ottiene 1.662.000 spettatori e il 10.8% (presentazione di 13 minuti: 1.367.000 – 6.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 771.000 spettatori (5.9%). Su La7 100 Minuti interessa 833.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Innocenti Bugie è seguito da 468.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove per Nove Comedy Club Lastrico – Il metodo stanislastrico diverte 458.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, dati del 25 settembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.188.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.145.000 spettatori (24.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa a 3.093.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 573.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 667.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.173.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.581.000 spettatori (7.6%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 930.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 837.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo è seguito da 1.569.000 spettatori con il 7.6%. Su Tv8 100% Italia gioca con 416.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà Chi è, con Amadeus, raccoglie 741.000 spettatori con il 3.6% (presentazione di 1 minuto: 608.000 – 3.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 25 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.268.000 spettatori pari al 19.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.727.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.858.000 spettatori (17.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.932.000 spettatori (20.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (392.000 – 3.9%), Medici in Corsia piace a210.000 spettatori con l’1.7% nel primo episodio e 393.000 spettatori con il 2.2% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 328.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 567.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.477.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 982.000 spettatori (5.3%) e Riserva Indiana sigla 924.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 547.000 spettatori (3.1%). Su La7 Padre Brown raduna 208.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 370.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 678.000 spettatori con il 3.9%.