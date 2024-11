Ascolti tv del 23 novembre: Ballando sfida il Grande Fratello. Testa a testa Singorini – Carlucci

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Milly Carlucci

Un’ardua scelta quella del sabato sera per gli appassionati di due amatissimi programmi. In prima serata il 23 novembre va in fatti in onda Ballando con le stelle, su Rai 1. Sotto l’esperta conduzione di Milly Carlucci, la stagione 2024 sta regalando grandi emozioni e divertimento. D’ora in poi però il dance show si trova a fare i conti con Il Grande Fratello, in onda su Canale 5. Due programmi cardine dei rispettivi canali, che promettono un testa a testa serrato. Su Rai 2 va invece in onda S.W.A.T., serie tv statunitense. Su Rai 3 Sapiens, un nuovo pianeta. Per gli amanti dei film cult su Rete 4 viene trasmetto Lo chiamavano Trinità, film del 1970 con la coppia Bud Spencer e Terence Hill. Italia 1 punta invece sull’animazione e sui più piccoli mandando in onda I Croods 2 – Una nuova era, il film del 2020.

Ascolti tv di sabato 23 novembre: in aggiornamento dalle 10