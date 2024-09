Ascolti tv del 18 settembre, Beppe Fiorello ne I Fratelli Corsaro o Chi l’ha visto?

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Beppe Fiorello e Paolo Briguglia

Su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata de I Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello che si è scontrata con Chi l’ha visto? su Rai 3 e la serie su Rai 1 Simon Coleman – Il salto dell’angelo.

Durante un lancio, il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, non si apre. La giovane muore davanti agli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora. Simon Coleman e la sua collega scoprono che le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate: è omicidio. Questo è il caso al centro della seconda puntata di Simon Coleman – Il salto dell’angelo, trasmessa su Rai 1.

Mentre su Canale 5 I Fratelli Corsaro, alias Beppe Fiorello e Paolo Briguglia, si trovano ad affrontare due intricati casi di omicidio. Su Rai 3 a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli ha indagato sul caso di Amedeo Matacena e della madre. Su Rete 4 a Fuori dal Coro Mario Giordano ha proseguito l’inchiesta sulla sanità italiana con le storie di chi si trova ad affrontare i disagi e i lunghi tempi d’attesa del Sistema Sanitario Nazionale.

Ascolti tv, prima serata: brutto colpo per I Fratelli Corsaro

Nella serata di mercoledì 18 settembre 2024, va in onda su Rai 1 la fiction francese Simon Coleman che viene scelta da 1.774.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 la seconda puntata de I Fratelli Corsaro non convince e scende a 1.973.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai 2 The Good Doctor piace a 750.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 703.000 spettatori (4.8%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? segna 1.742.000 spettatori e il 12.4% (presentazione di 14 minuti: 1.252.000 – 6.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 862.000 spettatori (7.2%). Su La7 Vittorio Sgarbi racconta Michelangelo: Rumore e Paura raggiunge 438.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint German – Girona ottiene 624.000 spettatori con il 3.6% (pre e post partita nel complesso: 505.000 – 2.9%). Sul Nove il film xXx raduna 382.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time, gli ascolti di mercoledì 18 settembre

Su Rai 1 Cinque Minuti piace a 4.312.000 spettatori (22.1%) mentre Affari Tuoi con la nuova conduzione di Stefano De Martino raduna 5.031.000 spettatori (25.7%). Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 2.689.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai 2 TG2 Post totalizza 461.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.383.000 spettatori (7%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre piace a 1.140.000 spettatori (5.8%) mentre Un Posto al Sole appassiona 1.627.000 spettatori (8.2%). Su Rete 4 4 di Sera vede 840.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 872.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 8 1/2 segna 1.454.000 spettatori con il 7.4%. Su Tv8 Champions League Live segna 317.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 873.000 spettatori con il 4.5%.

Preserale

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha un ascolto medio di 2.377.000 spettatori pari al 19.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.499.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.814.000 spettatori (15.8%) mentre La Ruota della Fortuna fa divertire 2.951.000 spettatori (19.9%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (618.000 – 5.7%), Medici in Corsia totalizza 267.000 spettatori con il 2% nel primo episodio e 362.000 spettatori con il 2% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 373.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 644.000 spettatori (3.6%). Su Rai 3 le news dei TGR informano 2.639.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob segna 972.000 spettatori (5.2%) e Riserva Indiana sigla 803.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 521.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 187.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 350.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 545.000 spettatori con il 3.2%.