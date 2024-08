Ascolti tv 15 agosto: a Ferragosto Michelle Hunziker sfida i grandi film

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Giovedì 15 agosto 2024 il palinsesto tv anima la serata di festa estiva con grandi film. Chiuso il capitolo Olimpiadi di Parigi 2024 che ha avvicinato i telespettatori allo sport con le immancabili dirette di Rai 2, su Rai 1 va in onda Nuovo Cinema Paradiso, mentre Rai 2 da spazio alla commedia romantica Addio al nubilato. Spazio alle risate anche su Rai 3, che mette in onda Il papocchio con un cast che, tra gli altri, vede Renzo Arbore e Roberto Benigni.

Mentre Rete 4 punta sul cult hollywoodiano Il fuggitivo con Harrison Ford, su Canale 5 torna Michelle Hunziker con il suo Michelle Impossible e Friends.

Ascolti tv 15 agosto: “Nuovo Cinema Paradiso” campione di ascolti

Nella serata di giovedì 15 agosto 2024 Rai1 batte la concorrenza mandando in onda Nuovo Cinema Paradiso, film amatissimo che ha interessato 1.364.000 spettatori pari al 13.3% di share. Canale5, che ha trasmesso la replica del programma di Michelle Hunziker Michelle Impossible & Friends, non è riuscito a battere il palinsesto Rai 1: ha infatti conquistato 1.156.000 spettatori totalizzando uno share dell’11.6%.

Su Rai2 la commedia italiana Addio al nubilato intrattiene 555.000 spettatori, pari al 4.8%. Rai3, con Il Papocchio, intrattiene invece 554.000 spettatori raggiungendo il 5%. Rete 4 punta invece a intrattenere con un classico di Hollywoos: Il Fuggitivo con Harrison Ford totalizza un 780.000 spettatori e il 7.8% di share.

Su Italia1 la serie americana Chicago Medviene vista da 740.000 spettatori pari al 6.6%. Su La7 Operazione sottoveste raggiunge 448.000 spettatori e il 4.3%: Sliding Doors, su Tv8, ne ottiene 283.000 con il 2.7%. Sul Nove Only Fun: Comico Show, in replica, raggiunge 417.000 spettatori (4%).

Access Prime Time, gli ascolti di giovedì 15 agosto

Per quanto riguarda l’Access Prime Time, grande successo per Rai1 che manda in onda Techetechetè ottenendo 2.472.000 spettatori con il 20.7% di share. Su Canale5 , invece, Paperissima Sprint raccoglie 1.654.000 spettatori pari al 13.8%.

L’amatissima serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna, in onda su Italia 1, ha invece tenuto incollati al video 911.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da 640.000 spettatori col 5.5% e Le Storie di Un Posto al Sole è piaciuto a 517.000 spettatori (4.3%).

Rete4 ha raggiunto 575.000 spettatori e il 4.9% di share con 4 di Sera nella prima parte e 733.000 spettatori e il 6.1% nella seconda parte. Su La7 Palio 2024 – L’Attesa ha interessato 430.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 415.000 spettatori pari al 3.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è visto da 440.000 spettatori (3.7%).

Preserale, ascolti del 15 agosto 2024

Nella lista dei programmi che anticipano la prima serata Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente piace a 1.875.000 spettatori pari al 20.8% mentre Reazione a Catena ha convinto 2.429.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5 la replica di The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.201.000 spettatori (14.1%) mentre The Wall ha convinto 1.673.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 NCIS Los Angeles raccoglie 312.000 telespettatori pari al 3.2% e SWAT 352.000 pari al 3.2%.

Italia, col suo Studio Aperto Mag, intrattiene 266.000 spettatori (2.8%) e FBI: Most Wanted ne raccoglie 297.000, pari al 2.8%. Su Rai3 le news dei TGR informano 1.829.000 spettatori (17.4%) e Blob segna 645.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 444.000 spettatori (4%). Su La7 Padre Brown raduna 100.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 217.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 247.000 spettatori con il 2.3%.

