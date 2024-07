Fonte: Ansa Paola Ferrari

Gli Europei 2024 si sono conclusi con la meravigliosa vittoria della Spagna contro l’Inghilterra: una corsa incredibile che in 90 minuti ha incoronato la migliore d’Europa e che ha chiuso anche Notti Europee, la trasmissione condotta da Paola Ferrari con Marco Mazzocchi e un nutrito parterre di ospiti. E, dobbiamo ammetterlo, in finale non è stato dei migliori. La conduttrice ha infatti ammesso di aver litigato con il suo collega, ma di averlo perdonato prima della fine della trasmissione. Si sono scambiati perfino un bacio di pace, ma sarà veramente tutto risolto tra loro? Chissà. Per scoprirlo, dovremmo probabilmente aspettare i prossimi Mondiali.

Dall’altra parte della barricata, Canale5 ha invece proposto la dizi turca Segreti di Famiglia, mentre su Italia1 è andato in onda un grande classico del cinema: Leggenda di un amore – Cinderella, con una splendida Drew Barrymore come protagonista. Rete 4 ha invece trasmesso Perfetti Sconosciuti mentre su Rai3 è andato in onda il film Sissi – Il destino di un’imperatrice. Su Rai2 invece abbiamo visto Il velo nuziale – Ritorno a Venezia.

Prima serata, ascolti tv del 14 luglio: domina la finale degli Europei 2024

Su Rai1 la finale degli Europei 2024 Spagna – Inghilterra ha conquistato 9.420.000 spettatori pari al 52,7% di share (nel dettaglio primo tempo: 9.071.000 – 51,2%, secondo tempo: 9.755.000 – 54,1%; il pre e il post gara nel complesso: 5.867.000 – 38,5%). Su Canale5 Ho cercato il tuo nome ha ottenuto un ascolto medio di 1.185.000 spettatori pari al 7% di share.

Su Rai2 Il Velo Nuziale – Ritorno a Venezia ha raccolto 461.000 spettatori (2,6%). Su Italia1 La Leggenda di un Amore: Cinderella ha collezionato 511.000 spettatori con il 3,3% di share. Su Rai3 Sissi – Il destino di un’Imperatrice ha raccolto davanti al video 634.000 spettatori con il 3,7%. Su La7 Tut – Il destino di un Faraone ha interessato 204.000 spettatori con l’1,8%. Su Tv8 The Big Wedding ha registrato 187.000 spettatori con l’1,1%. Sul Nove Little Big Italy segna 336.000 spettatori con l’1,9%, nell’episodio delle 21.37, e 296.000 spettatori con il 3,3%, nell’episodio delle 23.04.

Access Prime Time, dati del 14 luglio

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.603.000 spettatori (10%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 739.000 spettatori (4,8%). Su Rai3 Illuminate arriva a 634.000 spettatori (3,7%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 644.000 spettatori (4,7%) nella prima parte e 542.000 spettatori (3,2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 768.000 spettatori pari al 4,8%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 331.000 spettatori (share del 2,1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 325.000 spettatori (2,1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 14 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.014.000 spettatori con il 20,6% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.890.000 spettatori con il 25,3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.262.000 spettatori (13,6%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.657.000 spettatori (15%).

Su Rai2 Che Todd ci Aiuti ha registrato 167.000 spettatori (1,6%), nel primo episodio, e 204.000 spettatori (1,6%), nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 370.000 spettatori (3,6%) mentre FBI Most Wanted ha siglato 377.000 spettatori (3,1%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.875.000 spettatori con il 15,7%. Blob ha interessato 609.000 spettatori con il 4,6%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 432.000 spettatori con il 3,3%. Su La7 È arrivato mio fratello registra 203.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 277.000 spettatori (2,4%). Sul Nove Cash or Trash sigla 240.000 spettatori (2,2%).