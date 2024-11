Ascolti TV 1 novembre, la sfida tra Carlo Conti e Storia di una famiglia perbene

Fonte: Getty Images Carlo Conti

La prima serata dell’1 novembre 2024 ha visto contendersi lo scettro di trasmissione più seguita del venerdì sera a due produzioni televisive molto amate dai telespettatori. Su Rai Uno, infatti, è andato in onda un nuovo episodio della nuova stagione di Tale e Quale Show, longevo programma televisivo, che riscuote sempre un certo successo in campo di ascolti.

Ma anche Canale 5 ha deciso di schierare una serie televisiva che, negli ultimi tempi, ha raccolto l’approvazione del pubblico da casa. Si tratta di Storia di una famiglia perbene. Il telefilm, giunto alla seconda edizione, ha intrattenuto i telespettatori con la quarta e ultima puntata che, ovviamente, ha riservato diversi colpi di scena ai telespettatori.

Per gli amanti dei gialli, invece, e per coloro che seguono con passione i recente casi di cronaca nera, su Rete Quattro è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado, in cui Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno approfondito le ultime novità su diversi crimini, che hanno colpito l’attenzione dei telespettatori.

Prima serata, ascolti tv dell’1 novembre 2024

La prima serata dell’1 novembre 2024 ha visto trionfare, nuovamente, Carlo Conti, con una nuova puntata di Tale e Quale Show, che ha totalizzato un 22.3% di share, pari a 3.274.000 spettatori. Storia di una famiglia perbene 2, su Canale 5, invece, ha raggiunto uno share del 13.4%, equivalente a 2.134.000 spettatori. Al terzo posto della classifica Auditel della serata si è piazzato lo show di approfondimento investigativo, Quarto Grado, in onda su Rete 4, con 1.072.000 spettatori e il 7.9% di share. Propaganda Live su La7 ha intrattenuto 811.000 ascoltatori, con un 6.3% di share. Su Rai 2, N.C.I.S. – Unità Anticrimine, ha raggiunto 799.000, pari al 4.2% di share. Italia Uno ha proposto ai telespettatori Piccoli brividi, per emozionare i più giovani, che hanno seguito nella percentuale del 5.1%, pari a 831.000 spettatori. Un nuovo episodio di Pechino Express – La Rotta del Dragone ha raccolto su Tv8 378.000 spettatori, 2.5% di share, mentre sul Nove, Fratelli di Crozza, ha raccolto 967.000 spettatori, 5.6% di share. Su Rai4 Resident Evil – Welcome to Raccoon City ha ottenuto lo 0.7% di share, pari a 125.000 spettatori, mentre su Iris, l’Ispettore Callaghan – Il caso Scorpio è tuo! è stato seguito da 341.000 spettatori pari al 2% di share.

Access Prime Time, dati dell’1 novembre 2024

Rai Uno, oltre che nella fascia serale, ha trionfato anche in quella Access Prime time con Cinque Minuti, che ha intrattenuto 4.405.000 spettatori, pari al 23.3% di share. In seguito, Affari Tuoi, ha intrattenuto 5.340.000 spettatori, con 27.5% di share. Su Canale 5, invece, Striscia la Notizia ha raccolto 2.587.000 spettatori, con il 13.3% di share. TG2 Post su Rai 2 ha raggiunto 492.000 spettatori con uno share del 2.5%. Mentre N.C.I.S. – Unità Anticrimine, su Italia Uno, ha totalizzato uno share del 6.2%, pari a 1.180.000 spettatori. 4 di Sera su Rete Quattro ha incollato allo schermo 1.058.000 spettatori, il 5.5% di share. Il Cavallo e la Torre, su Rai Tre, è stato seguito da 1.142.000 spettatori per uno share del 6%, mentre Un posto al sole è arrivato al 6.8% di share. Su Tv8, per seguire GialappaShow Remix, si sono sintonizzati 328.000, mentre Chissà chi è, sul Nove, è arrivato 346.000 spettatori con l’1,8% di share.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 novembre

La sfida degli ascolti della fascia Preserale è stata combattuta sul filo del rasoio tra Rai e Mediaset. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto, nella prima parte, uno share del 19.2%, mentre nella seconda è arrivata al 22.4%, pari a 3.731.000 spettatori. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna è arrivata al 21.1% di share, con 3.397.000 spettatori.

Rai2 ha intrattenuto i telespettatori, prima con TGSport Sera, che ha intrattenuto 522.000 telespettatori, pari a uno share del 3.9% e, in seguito, Gormiti – The New Era che ha fatto segnare l’1.5%, con 222.000 spettatori.

Medici in Corsia ha intrattenuto 318.000 spettatori con l’1,8% di share. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha raggiunto, invece, 466.000 spettatori per uno share del 3.2%, mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha fatto segnare uno share del 3.2%, pari a 537.000 spettatori. Su Rai3 il TGR ha informato 2.746.000 spettatori (15.8%). A seguire Blob è stato seguito da 1.112.000 spettatori (6%). Su Rete4 La Promessa ha appassionato con le sue trame 841.000 spettatori (4.6%). Mentre su La7 Famiglie d’Italia si è fermato a 309.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha conquistato 350.000 spettatori (2,8%), mentre le qualifiche di Formula 1 hanno raggiunto il 2,7% di share, pari a 481.000 spettatori. Infine, sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 299.000 spettatori con il 2,2%, mentre Don’t Forget the Lyrics ha fatto segnare 339.000 spettatori con l’1,9%.