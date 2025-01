Fonte: Ansa Bianca Guaccero

Il 2025 inizia con la prima sfida tra Togo – Una grande amicizia e Il primo Natale con Ficarra e Picone. William Defoe si confronta così con i due comici siciliani, responsabili dei dati auditel dell’1 gennaio con una pellicola incentrata proprio su questo periodo speciale dell’anno. Su Rai2 abbiamo invece assistito a uno dei grandi classici Disney, La festa di Pluto, mentre su Rai3 è andato in onda Viva Puccini, con Bianca Guaccero e Beatrice Venezi.

Su Italia1 è stato invece trasmesso un grande classico del cinema, Forrest Gump con Tom Hanks, mentre su Rete4 abbiamo visto il film Nemico Pubblico. Sul Nove è invece tornato il consueto appuntamento con La Corrida, ma in una versione best of che ha raccolto tutti i momenti più importanti di questa stagione. Amadeus, soddisfatto per i risultati ottenuti dal suo remake, ha inoltre dichiarato che il programma non è destinato a rimanere un unicum su Warner Bros. Discovery, ma torna nell’autunno del 2025. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti del 1° gennaio? Vediamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv dell’1 gennaio

Su Rai1 Togo: Una grande amicizia ha interessato 2.676.000 spettatori pari al 16.14% di share. Su Canale5 Il Primo Natale con Ficarra e Picone ha raccolto 2.231.000 spettatori con uno share del 14.31%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.155.000 spettatori pari al 6.93%. Su Italia1 Forrest Gump incolla davanti al video 1.120.000 spettatori (7.55%). Su Rai3 Viva Puccini, con Beatrice Venezi e Bianca Guaccero, segna 750.000 spettatori e il 5.02% (presentazione di 13 minuti: 842.000 – 4.51%). Su Rete4 Nemico Pubblico totalizza un ascolto medio di 872.000 spettatori (5.56%).

Su La7 Adaline: L’eterna giovinezza raggiunge 799.000 spettatori e il 4.63%. Su Tv8 Frankstein Junior ottiene 540.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove – dalle 21:35 alle 0:19 – La Corrida Remix raduna 605.000 spettatori (4.2%). Sul 20 Fast and Furious fa sintonizzare 285.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Gods of Egypt è scelto da 397.000 spettatori (2.3%). Su Iris The New World: il Nuovo Mondo è seguito da 192.000 spettatori pari all’1.2%. Su Rai Movie Natale all’improvviso segna 259.000 spettatori e l’1.5%. Su La5 Christmas Wedding Runaway sigla 296.000 spettatori (1.7%). Su Real Time l’esordio della seconda stagione di Amore alla Prova – la Crisi del Settimo Anno con Belen Rodriguez ha raccolto 323.000 spettatori con l’1.9% (l’esordio del 2023 con Giulia De Lellis).

Access Prime Time, dati dell’1 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 5.027.000 spettatori (25.85%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.065.000 spettatori pari al 15.77%. Su Rai2 l’appuntamento con i cartoni Walt Disney totalizza 814.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna .000 spettatori con il %. Su Rai3 la doppia puntata di Un Posto al Sole appassiona 1.221.000 spettatori (6.28%). Su La7 Uozzap! raccoglie 982.000 spettatori e il 5.04%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 684.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Cash or Trash? XMas Edition raccoglie 609.000 spettatori con il 3.2%. Su RealTime la replica di Casa a Prima Vista sigla 334.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.635.000 spettatori pari al 17.78%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.025.000 spettatori pari al 23.89%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.058.000 spettatori (14.49%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.159.000 spettatori (19.37%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (649.000 – 4.61%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 491.000 spettatori con il 3.05%, nel primo episodio, e 619.000 spettatori con il 3.43%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla .000 spettatori (%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.639.000 spettatori (15.25%). A seguire Blob segna 1.119.000 spettatori (6.18%) e Via dei Matti n.0 sigla 870.000 spettatori (4.67%). Su Rete4 la doppia puntata de La Promessa interessa 841.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 230.000 spettatori pari all’1.46%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 375.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash? XMas Edition è scelto da 276.000 spettatori con l’1.6%. Su RealTime la replica di Casa a Prima Vista sigla 376.000 spettatori (2.2%).