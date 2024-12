Tutte le emozioni della puntata dell'8 dicembre 2024 di Amici, in cui è stato ospite anche Alberto Matano, in qualità di giudice di ballo

La puntata dell’8 dicembre 2024 di Amici ha presentato diverse emozioni ai telespettatori, visto che hanno avuto luogo ben tre sfide. Luk3 e Chiara hanno mantenuto il loro posto nella scuola di talenti, mentre Diego Lazzari è stato eliminato. Nel corso dell’episodio domenicale di Amici non sono mancanti i battibecchi tra i professori e le gare tra i ragazzi.

Diego Lazzari, troppo sicuro. Voto: 6

La puntata dell’8 dicembre 2024 di Amici è stata eliminatoria perché una delle tre sfide, che hanno avuto luogo nel corso dell’episodio domenicale del talent show tra allievi della scuola e sfidanti esterni, si è conclusa con un’eliminazione. A lasciare il programma televisivo è stato Diego Lazzari, cantante scelto da Lorella Cuccarini che ha lasciato il suo banco a Mollenbeck, lo sfidante.

Il nuovo alunno, effettivamente, ha mostrato tutto il suo talento, sia con il suo inedito, che con la prova delle cover, mentre l’ex alunno di Amici, a detta del giudice Carlo Di Francesco, che ha dovuto giudicare la loro sfida, era troppo sicuro di sé. Il produttore musicale ha svelato che: “C’è secondo me un rischio stando qui dentro” ed è proprio quello di prendere troppa sicurezza di sé e non ricordarsi quello che si potrebbe perdere: “Perdonami Diego ma tu oggi ci hai messa una sicurezza che dovevi dimostrare”.

Al contrario, Luk3, altro allievo di Lorella Cuccarini, ha mantenuto il suo posto ad Amici, grazie a una magistrale esibizione sulle note di Oggi sono Io di Alex Britti: “Avevi una grande sfida… L’hai reso fresco, l’hai reso tuo… Quindi complimenti”.

Anche Chiara ha vinto la sfida contro la sfidante esterna Jenny, grazie alle sue importanti doti fisiche.

Anna Pettinelli, pungente e lungimirante. Voto: 8

Luk3 ha visto la sfida contro Vincenzo e, per questa puntata, non ha dovuto disputare una seconda prova, voluta da Anna Pettinelli. La maestra di canto, infatti, ha deciso di non metterlo nuovamente in sfida, come le scorse puntate, dimostrando una certa lungimiranza, visto che il suo atteggiamento poteva risultare un accanimento.

In ogni caso la conduttrice radiofonica ha affermato di aver preso questa decisione solo perché non ha trovato nessun cantante con le doti adatte per prendere il posto dell’allievo: “Non spreco una sfida inutilmente… Non ci sarà altra sfida questa settimana… La mia idea non è cambiata… Le persone che ho visto non mi convincono da prendere in squadra”.

In ogni caso, Rudy Zerbi ha deciso di attaccarla: “Ossessionata con Luke questa donna… Hai la gola secca? Vuoi un po’ d’acqua?” e Anna Pettinelli ha risposto per le rime, invitandolo a pensare alla sua squadra, visto che, a suo dire, è un disastro: “Cambi i ragazzi come le mutande”.

Anche con Lorella Cuccarini la conduttrice televisiva ha avuto un battibecco sui giudizi dei giudici esterni del talent show.

Ilan, maturo. Voto: 10

Rudy Zerbi ha svelato, nel corso della puntata dell’8 dicembre 2024 di Amici di star ragionando sulla possibilità di sostituire Ilan: “Con Ilan abbiamo parlato tanto in questi giorni, credo che il mio compito più importante sia di capire se quando siete qui dentro, progredite… Perché sennò è un danno… La mia impressione è, e lo sai, che quando ti esibisci e come se rovinassi tutto quello che hai fatto durante la settimana… Non cresci, non migliori e soffri… Situazione che chiaramente mi fa pensare”.

L’insegnante ha affermato che deve pensare non solo al rendimento scarso del ragazzo ma anche al suo benessere fisico, visto che adesso lui sta vivendo un periodo di sofferenza all’interno della scuola di talenti. Per questo motivo Rudy Zerbi sta riflettendo sulla possibile sostituzione del ragazzo con un altro cantante, Jacopo, che ha presentato ai telespettatori: “Voglio, però, prendermi questi giorni per pensare bene a tutto… Per il momento ti chiedo, per favore, di portarmi la maglia… Per il momento lasci lo studio… Rifletterò su cosa è la cosa più giusta da fare”.

A stupire è stata la reazione molto matura di Ilan, che ha affermato che, malgrado creda di avere tutti gli strumenti per restare nella scuola, è giusto che entri qualcun altro al suo posto se lui sta poco bene.

Alberto Matano, super professionale. Voto: 10

Tra i giudici chiamati a dare dei voti alle esibizioni dei ragazzi di Amici, nell’ultima puntata domenicale, anche Alberto Matano che ha dato dei giudizi sempre centrati e professionali a tutti i ballerini della scuola di talenti. Il conduttore televisivo ha dimostrato, anche di aver “fatto i compiti a casa”, visto che conosceva le età dei diversi allievi, che si sono esibiti sul palco di Amici.

Maria De Filippi, brillante. Voto: 10

Maria De Filippi presenta con grande bravura Amici da tantissimi anni, ma nell’ultima puntata del talent show, la conduttrice è sembrata particolarmente brillante, visto che si è lasciata andare a diverse battute. Durante la sfida d’improvvisazione di ballo, la presentatrice televisiva ha richiamato all’ordine Alessia Pecchia che, secondo lei, era un po’ sopra le nuvole: “Pronto?… Ti ha fatto male Sarajevo. Siamo a Roma agli studi della Tiburtina”.

La ballerina, in ogni caso, ha vinto la sfida perché il suo passo a due improvvisato con Sebastian Melo Taveira era così perfetto che sembrava essere stato provato in precedenza.

Ma la conduttrice televisiva ha punzecchiato anche Giulia Stabile, che s’imbarazzava di dover partecipare alla gara di ballo improvvisata, con tema Conquistami: “Il tempo dell’asilo nido… Ti tocca”.

Infine non è mancata la frecciata ad Alessandra Celentano, che si preoccupava della posizione delle ginocchiere di Francesca Bosco: “No vabbé tu non stai bene… Hai un problema serio”.

Alessandra Celentano, inedita. Voto: 9

Alessandro Celentano, come di consueto, ha fatto eseguire un compito a un allievo della scuola. Si trattava di Francesca Bosco, che si è dovuta esibire su una coreografia molto particolare: “Il compito che ti consegno è piano di femminilità, sensualità… Io credo che tu abbia molta forza”.

Ma la maestra di ballo ha mostrato un lato di sé inedito, perché, invece di attaccare l’allieva, ha affermato di apprezzare le sue qualità e di darle i compiti perché molto curiosa di vederla in situazioni diverse: “Fino a oggi, devo dire, che non hai deluso le mie aspettative… Farti lavorare su più fronti… Me la sto studiando un po’ questa ragazza… Sto scoprendo la sua versatilità”.

Alla fine della performance, Alessandra Celentano l’ha trovata intrigante e femminile e le ha dato un bel otto e mezzo, mentre la sua insegnate, Deborah Lettieri le ha assegnato solo un sei.